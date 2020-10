La MIUI 12 disponibile su decine di smartphone Android, ecco quali

Redmi Note 8T, Mi CC9e e POCO C3 sono gli ultimi tre smartphone del gruppo cinese Xiaomi che, la settimana scorsa, hanno ricevuto l’interfaccia utente MIUI 12 stabile e ufficiale. Annunciata ad aprile 2020 e basata su Android 10, la MIUI ha circolato per diversi mesi in versione beta.

Ormai, però, Xiaomi l’ha resa disponibile per quasi tutta la sua gamma di smartphone dai top di gamma ai low cost, per tutti i suoi tre marchi di device: Xiaomi, Redmi e POCO. MIUI 12 porta con sé un’interfaccia utente più pulita, nuove animazioni, modifiche alle gesture di navigazione, nuovi sfondi live e design per l’Always On Display, indicatori di privacy per microfono, fotocamera e utilizzo della posizione (simili a quelli introdotti da Apple su iOS 14), miglioramenti a alle modalità multi-windows e Picture-in-Picture, un tracker del sonno integrato e molti altri cambiamenti piccoli e grandi in tutta l’interfaccia. Anche se non è basata su Android 11, quindi, la MIUI 12 è un bel passo avanti per gli smartphone che la possono installare. Ecco, ad oggi, la lista completa di tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la MIUI 12.

MIUI 12: per quali smartphone Xiaomi è disponibile

La lista di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che adesso sono aggiornabili a MIUI 12 è orami lunga. I device di tutti e tre i brand, sia quelli economici che i flagship, possono in gran parte essere aggiornati alla nuova MIUI. Partiamo da quelli a marchio Xiaomi:

Mi Mix 3 5G

Mi 10T

Mi 10 Ultra

Mi Mix 2

Mi 10 Pro

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 10T Lite

Mi 9 SE

Mi Note 3

Mi 10 Lite 5G

Mi Max 3

Mi Mix 3

Mi CC9e

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 / Mi CC9 Pro

Mi 10

Mi 8 Explorer Edition

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 8 Lite

Mi 9 Lite / Mi CC9

Mi Mix 2S

Mi 8 SE

Mi 9T Pro

MIUI 12: per quali smartphone Redmi è disponibile

Numerosi i modelli di smartphone Redmi sui quali la MIUI 12 stabile ufficiale è già arrivata:

Redmi K20 Pro

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 10X

Redmi Note 8 Pro

Redmi 10X Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro

Redmi 9A

Redmi K20/Mi 9T

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 8

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9

Redmi Note 7/Redmi Note 7S

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9/Redmi 10X 4G

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi 6 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8T

Redmi S2/Redmi Y2

MIUI 12: per quali smartphone POCO è disponibile

Meno corposa, infine, la lista di smartphone POCO che possono installare la MIUI 12 ma semplicemente perché inferiore è il numero di modelli brandizzati POCO: