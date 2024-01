Amazfit Bip 5, con le offerte Amazon resistere alla tentazione è difficile

Fonte foto: Amazfit

Quali caratteristiche deve avere uno smartwatch da utilizzare principalmente per monitorare l’attività sportiva a livello amatoriale? Sicuramente deve essere robusto, avere un sistema di sensori preciso e affidabile, essere compatto e di design ma, soprattutto, avere un prezzo non troppo elevato.

E la risposta agli utenti che hanno bisogno di un prodotto del genere non può che essere Amazfit Bip 5 un device per lo sport e per la vita di tutti i giorni con tante funzioni e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se a questo aggiungiamo l’offerta su Amazon, portare a casa uno smartwatch di qualità non è mai stato così facile.

Amazfit Bip 5 – Display da 1,91 pollici – Sistema operativo Zepp OS 2.0 – Monitoraggio dell’attività sportiva

Amazfit Bip 5: scheda tecnica

Amazfit Bip 5 ha un display TFT LCD da 1,91 pollici con risoluzione 320×380 pixel. Sullo schermo c’è un vetro temperato con bordi curvi con rivestimento anti impronta.

Il sistema operativo è Zepp OS 2.0 e tra le varie applicazioni a disposizione ci sono quelle per il monitoraggio dei parametri vitali con la rilevazione della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a questo abbiamo anche il controllo dei livelli di stress dell’utente e della qualità del sonno.

Dato che Amazfit Bip 5 è un device sviluppato principalmente per gli sportivi, è possibile tracciare 124 discipline differenti e utilizzare la funzione di riconoscimento smart per 7 attività; oltre a questo c’è anche la piena compatibilità con le app del settore come Strava, Adidas Running e Komoot.

In tema di connessioni c’è il Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti, quindi si potrà utilizzare lo smartwatch per registrare i progressi nella corsa anche senza avere a portata di mano il proprio smartphone.

Tra le funzioni più classiche non mancano il controllo delle notifiche del telefono, i comandi vocali di Alexa e la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio grazie all’altoparlante e al microfono integrati. Non c’è il chip per l’NFC e quindi niente pagamenti contactless.

La batteria è da 300 mAh, con il produttore che garantisce circa 10 giorni di autonomia con un utilizzo moderato dello smartwatch, 5 giorni di utilizzo intenso e 26 giorni in modalità risparmio energetico.

Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo orologio alla polvere e ai liquidi, anche in caso di brevi immersioni fino a 3 metri di profondità.

Amazfit Bip 5, l’offerta su Amazon

Amazfit Bip 5 è uno smartwatch molto interessante, ottimo per chi fa attività fisica a livello amatoriale e per tutti quegli utenti che cercano un sistema di monitoraggio dei parametri vitali efficiente e molto immediato.

Il prezzo di listino è di 89,90 euro ma con l’ottima offerta Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartwatch a 79 euro (-12%, -10,9 euro) uno sconto decisamente allettante che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Amazfit Bip 5 – Display da 1,91 pollici – Sistema operativo Zepp OS 2.0 – Monitoraggio dell’attività sportiva