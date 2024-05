Amazfit Bip 5 Unity è ufficiale: caratteristiche tecniche e prezzo

Fonte foto: Amazfit

La gamma Amazfit si aggiorna con il debutto del nuovo Amazfit Bip 5 Unity. Si tratta di un nuovo smartwatch pensato per la fascia bassa del mercato ma che non rinuncia a un buon comparto tecnico, per offrire un buon rapporto qualità/prezzo con l’obiettivo di diventare la soluzione giusta per tutti gli utenti che preferiscono uno smartwatch a una più piccola smartband. Il nuovo modello di casa Amazfit sarà presto disponibile anche in Italia.

Amazfit Bip 5 Unity: caratteristiche tecniche

Il nuovo Amazfit Bip 5 Unity riprende la scheda tecnica dell’Amazfit Bip 5, svelato la scorsa estate, ma eliminando il GPS e, quindi, arrivando sul mercato con un prezzo più basso. Si tratta di uno smartwatch dotato di un display TFT da 1,91 pollici, con risoluzione di 320 x 380 pixel. Il display è personalizzabile con oltre 100 quadranti.

Il dispositivo è dotato della certificazione IP68 (con una protezione dall’acqua e un’impermeabilità fino a 1,5 metri) ed include una batteria da 300 mAh che garantisce 11 giorni di autonomia in caso di utilizzo medio (con un uso intenso ci sono comunque ben 5 giorni di autonomia). Per una carica completa della batteria, invece, servono 2 ore. Il collegamento con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2 LE, in modo da offrire un collegamento stabile e con un consumo di energia ridotto.

Amazfit Bip 5 Unity è abbinabile allo smartwatch tramite la Zepp App ed è compatibile con dispositivi Android 7.0 e versioni successive e iOS 14.0 e versioni successive. Il sistema operativo è Zepp OS 3.0, con la possibilità di sfruttare Alexa oltre a una lunga serie di applicazioni (ci sono oltre 70 app scaricabili). Da segnalare anche la possibilità di monitorare l’allenamento (con oltre 120 attività rilevate in automatico) e vari parametri della salute (SpO2, frequenza cardiaca, livello di stress, sonno) grazie al sensore integrato PPG BioTracker.

Bip 5 Unity è dotato di speaker e microfono per la gestione delle chiamate. Da notare anche una cassa in acciaio inossidabile e il cinturino in silicone, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni (Grigio, Rosa e Carbone). Il peso dello smartwatch, senza cinturino, è di 25 grammi mentre lo spessore è di 10 mm.

Amazfit Bip 5 Unity: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Bip 5 Unity sta per arrivare sul mercato, anche in Italia. Le vendite partiranno nel corso delle prossime settimane (al momento, non c’è ancora una data di uscita ufficiale) mentre il prezzo è confermato. Lo smartwatch sarà commercializzato con un prezzo di listino di 69,90 euro. Il dispositivo sarà acquistabile direttamente dallo store ufficiale o anche tramite Amazon.