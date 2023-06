Fitbit Sense 2 offerta il prezzo dello smartwatch anti stress crolla su Amazon

Uno smartwatch è diventato ormai un dispositivo fondamentale per molti e il mercato offre davvero una vasta gamma di soluzioni in materia. Tra fitness tracker, i dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali e delle attività sportive e smartwatchi per un utilizzo più canonico, con notifiche e applicazioni, sceglierne uno che sia efficiente e abbia un prezzo ragionevole può essere un lavoro davvero complicato.

Per tutti coloro che hanno bisogno di uno smartwatch robusto e con tantissime funzioni la scelta non può che ricadere sul Fitbit Sense 2, un dispositivo dalle grandi potenzialità che grazie all’offerta Amazon arriva sull’e-commerce con un bel po’ sconto sul prezzo di listino. Si tratta di un modello molto particolare, diverso dagli altri, che è in grado di tracciare finemente lo stress e lo stato d’animo dell’utente, per poi offrire dei suggerimenti per vivere meglio.

Fitbit Sense 2: scheda tecnica

Il Fitbit Sense 2 ha un display AMOLED a colori da 1,34 pollici con una risoluzione di 336×336 pixel. Parliamo di uno smartwatch orientato soprattutto al monitoraggio dei parametri vitali. Tra le funzioni di questo orologio, infatti, c’è quella per l’elettrocardiogramma, quella per rilevare la variabilità del battito cardiaco, per misurare la temperatura della pelle, per misurare la saturazione dell’ossigeno (SpO2) la frequenza respiratoria e monitorare il ciclo mestruale.

Al fianco di queste caratteristiche ci sono anche quelle per la gestione dello stress e della qualità del sonno, che oltre alle attività di controllo danno anche all’utente suggerimenti preziosi per vivere una vita più sana e gestire al meglio l’ansia e lo stress.

Il Fitbit Sense 2 ha anche tutte le funzionalità smart ben note in uno smartwatch, come quelle per ricevere le notifiche dalle App e dalle chiamate, quelle per i pagamenti contactless (tramite Google Pay e Fitbit Pay) e Google Maps (grazie al GPS integrato).

Presente anche una suite di applicazioni specifiche per il fitness che permettono all’utente di monitorare i progressi degli allenamenti, ricevere suggerimenti sugli esercizi di molte delle discipline più comuni, continuando a controllare costantemente i propri parametri vitali. Tuttavia molte di queste funzionalità possono essere utilizzate solamente sottoscrivendo un abbonamento Fitbit Premium.

Fitbit promette 6 giorni di autonomia, anche se ovviamente molto dipenderà dal tipo di utilizzo e dalle impostazioni che verranno utilizzate dall’utente. L’azienda statunitense, tuttavia, garantisce un giorno di autonomia in più con soli 12 minuti di ricarica mentre, per ottenere una carica completa, è necessario collegare lo smartwatch alla rete elettrica per 2 ore.

Il sistema operativo è Fitbit OS e i dati raccolti confluiscono nell’account Google dell’utente, perché Fitbit è una società di Google. Infine il Fitibit Sense 2 è compatibile con smartphone con Android 9 o versioni successive e iOS 15 o versioni successive.

Fitbit Sense 2: l’offerta su Amazon

Fitbit Sense 2 è uno smartwatch premium dalle grandi potenzialità e adatto soprattutto per chi cerca un sistema affidabile e preciso per il monitoraggio dei propri parametri vitali e dello sport. Il prezzo di listino è di 299,95 euro, non proprio bassissimo, ma del resto parliamo di uno smartwatch di alto profilo, garantito da Google e che non teme minimamente il confronto con la concorrenza.

Grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare Fitbit Sense 2, nella colorazione binaca con cassa dorata, a 249,99 euro (-17%, – 49,96 euro) e con uno sconto del genere non lasciarsi tentare è molto difficile.

