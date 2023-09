Google Pixel Watch 2 sarà un ottimo smartwatch, grazie a Fitbit

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni, Google svelerà il nuovo Pixel Watch 2 il prossimo 4 ottobre, insieme agli attesissimi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Molte le voci sul prossimo smartwatch dell’azienda di Mountain View e, le ultime in ordine di tempo, provengono da 9to5Google che ha condiviso importanti novità che riguardano i sensori e alcune funzionalità già viste su Fitbit Sense 2.

Google Pixel Watch 2: le funzioni di Fitbit

Secondo le informazioni condivise da 9to5Google, l’erede del Google Pixel Watch (in foto) avrà gli stessi sensori già visti nel device di punta di Fitbit. Questo, naturalmente, significherà funzioni avanzate e un monitoraggio dei parametri vitali molto più accurato.

Ci sarà, ad esempio, un sensore di attività elettrodermica (EDA), che dovrebbe migliorare il monitoraggio dei livelli di stress dell’utente. Le indiscrezioni parlano anche di suggerimenti forniti dallo smartwatch per aiutare le persone nella gestione dello stress.

Oltre a questo dovrebbe esserci anche un nuovo sensore per il rilevamento della temperatura cutanea, che dovrebbe garantire misurazioni costanti e più precise. I rumor indicano la possibilità di eseguire un controllo della temperatura in qualsiasi momento e non solo delle variazioni notturne come accade con il Fitbit Sense 2.

Naturalmente tutti i parametri potranno essere consultati sull’applicazione ufficiale che permetterà di tenere traccia in maniera precisa e organizzata di tutti i dati rilevati dallo smartwatch.

Google Pixel Watch 2: altre novità

Stando sempre a quanto condiviso da 9to5Google, Google dovrebbe aver lavorato anche su un’interfaccia del Pixel Watch ancora più minimale, che mostrerà solo le informazioni essenziali.

Dovrebbero esserci anche nuove modalità di allenamento più efficienti e, secondo le fonti, più coinvolgenti che dovrebbero aiutare gli utenti a migliorare nella propria attività sportiva.

Le voci sul web indicano anche una modalità di traduzione in tempo reale che dovrebbe riprendere (l’ormai dismesso) Google Translate per Wear OS e migliornarne le potenzialità, probabilmente integrandola con Google Assistant. Questa funzione dovrebbe arrivare sotto forma di applicazione anche sui device di precedente generazione.

Secondo altri rumor vedremo anche un corposo aggiornamento dell’applicazione per le Emergenze con Google che starebbe lavorando per garantire agli utenti nuove modalità di utilizzo.

Pixel Watch 2 funzionerà al fianco del rilevamento degli incidenti stradali dei Google Pixel e, se il telefono rilevasse un incidente, sullo smartwatch verrebbero visualizzati i principali parametri vitali dell’utente, così da aiutare i soccorritori.

Dovrebbero arrivare anche nuove modalità per la condivisione dei propri dati in caso di emergenza, con lo smartwatch che invierà informazioni utili ai propri contatti segnalati. Dalle indiscrezioni questa funzione non avrà bisogno del telefono, cosa che fa presagire che il Pixel Watch 2 avrà la connessione LTE.

Infine, dovrebbe esserci anche una funzione per il controllo di sicurezza, con un timer che, allo scadere del tempo, chiederà all’utente di confermare di stare bene. Se non dovesse ricevere un riscontro lo smartwatch, anche in questo caso, invierà dati utili per rintracciare quella persona a tutti i contatti segnalati.