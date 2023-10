Fonte foto: Fitbit

Acquistare uno smartwatch è un’ottima soluzione per migliorare la vita di tutti i giorni, è un’assistente smart da utilizzare per il monitoraggio dei parametri vitali e per gestire tutte le notifiche dello smartphone senza il bisogno di tirare fuori il telefono dalla tasca. Oltretutto, per gli sportivi, è anche un sistema ottimale per monitorare i loro progressi e tenere traccia in maniera facile e veloce dell’attività fisica.

Tra i modelli più apprezzati dagli utenti c’è il Fitbit Versa 4, uno smartwatch bello e molto evoluto, ma costoso, che grazie all’offerte Amazon può essere finalmente acquistato a un prezzo davvero interessante.

Fitbit Versa 4: scheda tecnica

Fitbit Versa 4 è l’ultima generazione degli smartwatch di gamma media di Fitbit. Ha un display AMOLED da 1,58 Pollici con risoluzione 336×336 pixel e sensori di ultima generazione, che consentono di monitorare precisamente i parametri vitali, tra questi abbiamo la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la variazione di temperatura cutanea e la frequenza respiratoria. Riportando i dati sul proprio ciclo mestruale è anche possibile ottenere indicazioni utili come il periodo di ovulazione, ad esempio.

Presenti anche funzionalità avanzate per il monitoraggio della qualità del sonno, dei livelli di stress e dell’umore dell’utente, con la possibilità di accedere a consigli e suggerimenti per rilassarsi e vivere la vita con serenità

Per gli sportivi, il Fitbit Versa 4 ha più di 40 modalità di allenamento che permettono all’utente di tracciare le sue performance sportive, archiviando puntualmente sull’applicazione le statistiche sugli allenamenti e i progressi fatti. In più grazie al GPS integrato è anche possibile utilizzare questo smartwatch per la corsa e l’attività outdoor senza il bisogno di avere il proprio smartphone.

A questo si aggiungono, chiaramente, le classiche funzionalità di un orologio smart, con la possibilità di ricevere le notifiche del telefono direttamente sul polso, trovare il proprio smartphone, di utilizzare Maps (ricevendo indicazioni su dove andare direttamente sullo schermo dell’orologio) e, grazie al chip per l’NFC, di pagare in modalità contactless.

Tutte le impostazioni del dispositivo possono essere gestite, naturalmente, utilizzando l’applicazione ufficiale, disponibile per Android e iOS. Il Fitbit Versa 4 è compatibile anche con Amazon Alexa, con la possibilità di gestire i vari device ad esso collegati direttamente dallo smartwatch.

Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore promette più di sei giorni di utilizzo, questo a patto che non si esageri con le funzionalità. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, è possibile ottenere fino a 24 ore di autonomia con soli 12 minuti di ricarica.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni fino a 5 ATM.

Fitbit Versa 4: l’offerta su Amazon

Il Fitbit Versa 4 è un prodotto di buona fattura, adatto principalmente per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri vitali e per chi ha bisogno di monitorare i progressi negli allenamenti quotidiani, con un sistema che sia semplice e intuitivo.

Il prezzo di listino è di 229,95 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon, è possibile portare a casa questo device a 169 euro (-27%, -60,95 euro) l’occasione perfetta per farsi un regalo smart da utilizzare per migliorare la propria vita.

