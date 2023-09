Fonte foto: Garmin

Quando si parla di smartwatch, alcuni brand più di altri hanno saputo imporsi sul mercato, diventando sinonimo di affidabilità e precisione. Tra questi, naturalmente, c’è Garmin: un marchio amatissimo dagli sportivi che da sempre propone prodotti "tecnici", di grande qualità e robustezza.

Non è da meno il Gamin Venu 2 Plus, uno smartwatch completo e dalle grandissime potenzialità dedicato, però, all’utente comune e non allo sportivo professionista o agli escursionisti come altri modelli del marchio. Un orologio che, per le prossime ore, è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero irripetibile.

Garmin Venu 2 Plus: scheda tecnica

Garmin Venu 2 Plus ha un display OLED da 1,3 pollici, con risoluzione di 416×416 pixel e funzione Always-On. Lo schermo è coperto da un vetro Corning Gorilla Glass 3, che lo protegge in modo molto efficace dai graffi e dalle conseguenze di urti e cadute accidentali.

Sono molte le funzioni a disposizioni dell’utente, come quelle per il monitoraggio dei parametri vitali: frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), idratazione, monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza. Interessante la funzione Health Snapshot che fornisce un quadro generale dei parametri vitali in un preciso momento.

A bordo del Garmin Venu 2 Plus ci sono naturalmente anche tutte le classiche funzioni per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress di chi lo indossa.

Molto complete anche le funzioni per chi fa sport a livello amatoriale, che permettono di tenere traccia dei progressi degli allenamenti per moltissime discipline, con modalità di allenamento personalizzate e suggerimenti per migliorare le proprie performance.

Naturalmente tutte queste le caratteristiche sono accessibili dallo smartphone, con l’applicazione Garmin Connect che permette agli utenti di gestire comodamente tutte le varie impostazioni e monitorare gli obiettivi raggiunti con gli allenamenti.

Oltre a questo non mancano le classiche funzioni di uno smartwatch, come quelle per leggere le notifiche dello smartphone, quelle per la riproduzione musicale, il meteo, il calendario e addirittura il rilevamento degli incidenti durante le varie attività.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth, il WiFi, l’NFC, l’ANT+ (una connessione senza fili a bassissimo consumo specifica per i dispositivi per il fitness) e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GALILEO e GLONASS.

Garmin dichiara un’autonomia di 9 giorni in modalità Smartwatch, che scende in caso di utilizzo più intenso e fino ad arrivare a 5 ore con il GPS attivo. Infine Garmin Venu 2 Plus è compatibile con dispositivi Android e iOS.

Garmin Venu 2 Plus: l’offerta su Amazon

Garmin Venu 2 Plus è uno smartwatch completo adatto a chi fa una vita attiva e vuole monitorare i propri parametri vitali e l’attività sportiva. Parliamo di un dispositivo ricco di funzionalità e che, al contempo, non rinuncia a un design elegante, ottimo anche per essere indossato nel quotidiano.

Il prezzo di listino è di 449,99 euro, non proprio contenuto ma sicuramente giustificabile dall’ormai ben nota qualità dei prodotti Garmin. Grazie all’offerta Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa lo smartwatch a 380,93 euro (-15%, -69 euro) e resistere a uno sconto del genere è davvero difficile.

