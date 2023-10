Fonte foto: Garmin

Quando si parla di smartwatch, Garmin è certamente uno dei brand più affidabili con prodotti di livello, destinati anche a utilizzi molto specifici come l’escursionismo professionistico o gli sport estremi. Al fianco di questi top di gamma, però, nell’offerta del produttore svizzero ci sono anche dispositivi da utilizzare nel quotidiano, con un funzionamento più essenziale e, naturalmente, prezzi accessibili.

Tra questi il Garmin Venu Sq, un device semplice e intuitivo ma con tante funzioni interessanti ottime per chi vuole passare a un orologio smart, senza spendere un patrimonio. Grazie a Amazon, è possibile acquistare questo smartwatch a meno di 150 euro e con uno sconto così, non lasciarsi tentare è davvero difficile.

Garmin Venu Sq: scheda tecnica

Garmin Venu Sq ha un display LCD da 1,3 pollici con risoluzione 240×240 pixel. Il vetro è un Corning Gorilla Glass 3, ottimo per difendere lo smartwatch da qualsiasi sollecitazione esterna.

Tra le funzionalità di questo dispositivo quelle per il monitoraggio dei parametri vitali che permettono di tenere traccia della frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a questo, non mancano le funzioni per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress, con la possibilità di accedere a un assistente virtuale che, in caso di valori anomali, può suggerire esercizi per la respirazione e per il rilassamento.

Impostando tutti i dati richiesti (come l’ultima mestruazione ed eventuali sintomi fisici) il Garmin Venu Sq permette anche di monitorare il ciclo mestruale e consentire all’utente di tenerne traccia utilizzando l’apposita applicazione.

Tra le possibilità di questo smartwatch anche quelle per gli sportivi con oltre 20 modalità dedicate alle discipline più praticate come: corsa, camminata, bici e anche nuoto (grazie all’impermeabilità fino a 50 metri).

In più, collegando lo smartwatch al profilo Garmin Connect è possibile creare esercizi personalizzati o scaricare nuove modalità di allenamento specifiche.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni smart "classiche", è possibile ricevere tutte le notifiche dello smartphone a cui è connesso, come messaggi, e-mail e chiamate in arrivo.

Tra le opzioni di connettività troviamo il Bluetooth, l’ANT+ (utile per il trasferimento di dati dai sensori per il monitoraggio dei parametri vitali), il chip per l’NFC (indispensabile per i pagamenti contactless) e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

Molto interessante l’autonomia con Garmin che promette fino a 6 giorni di utilizzo nella modalità smartwatch e fino a 14 ore utilizzando anche il GPS.

Garmin Venu Sq: l’offerta su Amazon

Garmin Venu Sq è lo smartwatch perfetto per chi ha bisogno di monitorare i propri parametri vitali e tenere traccia dei progressi durante l’attività fisica. Un orologio molto semplice e intuitivo che, pur non essendo un top di gamma, ha comunque molte funzioni interessanti e una scheda tecnica piuttosto completa, ideale per l’utilizzo quotidiano di un utente medio.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro e, grazie alle offerte su Amazon oggi è possibile acquistare il Garmin Venu Sq a 135,99 euro (-32%, -64 euro), lo sconto perfetto per chi è alla ricerca di uno smartwatch affidabile ma non vuole spendere cifre esagerate.

