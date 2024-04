Garmin Venu 2, un ottimo smartwatch a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Gamin

Tra i brand più apprezzati nel settore degli smartwatch c’è sicuramente Garming, che si è contraddistinto nel tempo per aver portato sul mercato dispositivi per l’attività fisica e per il monitoraggio dei parametri vitali completi ed estremamente affidabili.

E tra questi c’è il Garmin Venu 2, un orologio smart con tantissime funzionalità utili all’utente più esigente che ha bisogno di un prodotto robusto da acquistare al giusto prezzo. Con gli sconti su Amazon il prezzo di questo smartwatch viene tagliato di un buon 20%, rendendo il prodotto molto più accessibile anche per chi non ha un grande budget a disposizione.

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3", Cassa da 45mm, Autonomia 11 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Silver & Granite Blue)

Garmin Venu 2: scheda tecnica

Garmin Venu 2 ha un display AMOLED circolare da 1,30 pollici, con risoluzione di 416×416 pixel e funzione Always-On. In questa specifica offerta la cassa è da 45 mm ed è realizzata in polimeri fibrorinforzati, mentre la lunetta è in acciaio inossidabile, il cinturino in silicon e il vetro protettivo è un Corning Gorilla Glass 3.

Tra le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali ci sono la possibilità di controllare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l’idratazione corporea, il ciclo mestruale e i periodi di fertilità, la qualità del sonno e i livelli di stress degli utenti.

Come accade spesso per i device a marchio Garmin, c’è anche la modalità Health Snapshot (Instantanea) che mostra un "riassunto" dei principali parametri vitali in un determinato momento.

Le funzionalità per gli sportivi, invece, consentono di controllare i progressi in moltissime discipline, tra cui le attività in palestra, la corsa, la bicicletta, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), camminata, pilates, yoga, sci, golf e molto altro ancora.

Inoltre con l’app Garmin Connect è possibile gestire tutte le varie impostazioni, monitorare gli obiettivi raggiunti, definire i progressi nelle varie discipline e accedere a Garmin Coach un vero personal trailer digitale, che può affiancare l’utente negli allenamenti.

Oltre a questo ci sono anche le classiche funzioni di uno smartwatch, come le notifiche dello smartphone, la gestione della riproduzione musicale, il meteo, il calendario e il rilevamento degli incidenti durante le attività sportive.

Tra le opzioni di connettività ci sono il Bluetooth, il WiFi, l’NFC (da utilizzare con Garmin Pay), l’ANT+ (una connessione specifica per i dispositivi per il fitness) e le varie soluzioni per la geolocalizzazione. L’autonomia dichiarata da Garmin è di 11 giorni in modalità Smartwatch e 8 ore circa con il GPS attivo.

Garmin Venu 2: l’offerta su Amazon

Garmin Venu 2 è uno smartwatch molto affidabile e ricchissimo di funzionalità, il prodotto perfetto per monitorare i propri progressi nell’attività sportiva e i parametri vitali in maniera facile e veloce e con misurazioni e rilevazioni estremamente precise e dettagliate.

Il prezzo di listino è di 399,99 euro, in linea con quello di altri prodotti di qualità e funzioni comparabili, ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa questo orologio smart a 321 euro (-20%, -78,99 euro), con uno sconto più che interessante che per molti potrebbe fare la differenza.

