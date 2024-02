Fonte foto: Garmin

Tra gli smartwatch di fascia media, spicca sicuramente il Garmin Venu Sq, un device molto interessante che si distingue dalla massa per le molte funzionalità a disposizione e per la ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Garmin.

A questo bisogna aggiungere anche un prezzo accessibile, che grazie agli sconti su Amazon scende ulteriormente trasformando questo orologio smart in un vero e proprio "must have" da acquistare senza alcun dubbio.

Garmin Venu Sq – Display da 1,3 pollici – Garming Connect

Garmin Venu Sq: scheda tecnica

Garmin Venu Sq ha uno schermo LCD quadrato e con i bordi arrotondati da 1,3 pollici con risoluzione 240×240 pixel. A protezione del device un vetro Corning Gorilla Glass 3.

La prima particolarità di questo device è la suite per monitoraggio dei parametri vitali, un sistema semplice ma piuttosto completo che consente di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Trovano posto sull’orologio anche le funzioni rilevare la qualità del sonno e i livelli di stress, in questo secondo caso e in caso di valori anomali, è possibile utilizzare l’assistente integrato che può aiutare l’utente a ristabilire il proprio equilibrio con esercizi per la respirazione e consigli per rilassarsi.

Tra le altre funzionalità, quelle per la salute della donna, con il monitoraggio del ciclo mestruale e dei periodi di fertilità, informazioni che si ottengono inserendo i dati dell’ultima mestruazione ed eventuali sintomi fisici in modo che lo smartwatch possa tenere traccia del ciclo e suggerire esercizi per limitare dolori e fastidi.

Non mancano, nemmeno le funzioni per gli sportivi con oltre 20 modalità di allenamento per diverse discipline come: corsa, camminata, yoga, pilates, bici, nuoto (il device è impermeabile fino a 50 metri) e molto altro ancora. Oltretutto, grazie a Garmin Connect¸ l’utente può espandere ulteriormente queste funzioni creando allenamenti personalizzati o scaricare nuove modalità di allenamento.

Naturalmente con il Garmin Venu Sq è possibile anche gestire le notifiche dello smartphone a cui è connesso.

Sul fronte delle connessioni, questo smartwatch è piuttosto completo e ha Bluetooth, l’ANT+ (per rilevare i dati provenienti dai sensori per il monitoraggio dei parametri vitali), il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione.

L’autonomia, secondo i dati riportati da Garmin, si attesta intorno ai 6 giorni, a patto di utilizzare il device nella classica modalità smartwatch. Autonomia destinata a scendere a 14 ore se, invece, si utilizza anche il rilevamento della posizione.

Garmin Venu Sq: l’offerta su Amazon

Garmin Venu Sq è uno smartwatch che va a posizionarsi nella fascia intermedia del mercato, con tante utilissime funzioni per il monitoraggio dell’attività sportiva e dei parametri vitali. La soluzione ideale, insomma, per chi non vuole spendere cifre esorbitanti e, al contempo, non vuole rinunciare a un prodotto completo e affidabile.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro ma con gli sconti su Amazon si scende fino a 135,24 euro (-32%, -64,75 euro), un prezzo d’occasione da non lasciarsi scappare.

