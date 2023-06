Fonte foto: Honor

Acquistare uno smartwatch vuol dire, anzitutto, esaminare nel dettaglio le moltissime impostazioni a disposizione nei vari modelli in commercio. La scelta è davvero tanta e per chi ha bisogno di poche e semplici funzionalità, la cosa potrebbe diventare estremamente difficile e l’utente potrebbe finire per acquistare un dispositivo troppo complicato e, naturalmente, tanto costoso.

Non è il caso questo dell’Honor MagicWatch 2, un orologio smart semplice, efficiente e dal design ricercato. E se con l’offerta su Amazon è possibile acquistarlo a un prezzo davvero stracciato, passare oltre è davvero impossibile.

Honor MagicWatch 2 – Display OLED da 1,39 pollici – LiteOS

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Il modello dell’Honor MagicWatch 2 in offerta su Amazon è quello con la cassa da 46 mm in acciaio aerospaziale inossidabile e cinturino in silicone, un design perfetto per la vita di tutti i giorni ma anche estremamente ricercato che permette a questo smartwatch di adattarsi facilmente a qualsiasi contesto, anche quello più formale.

Il display è un OLED da 1,39 pollici e con risoluzione 454×454 pixel. Disponibile anche la funzione Always-On che permette allo smartwatch di mostrare sullo schermo alcune informazioni base, senza che l’utente debba toccare lo schermo o interagire col dispositivo. Il processore è un Huawei Kirin A1 a cui si affiancano 32 MB di RAM e 4 GB di memoria per l’archiviazione. Un processore interessante quello scelto dall’azienda cinese, in grado di coniugare buone prestazioni e, naturalmente, un buon risparmio energetico a beneficio dell’autonomia di questo smartwatch.

Tra i sensori in dotazione a Honor MagicWatch 2 troviamo: quello per il monitoraggio del battito cardiaco e quello per rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Presente anche una modalità per il monitoraggio del sonno. Le altre funzionalità del sistema operativo LiteOS includono quelle pensate per gli sportivi, con 15 diverse attività tra cui il nuoto (l’orologio può resistere alle immersioni fino a 5 ATM). Disponibile anche un coach virtuale per aiutare i novizi a migliorare le proprie performance con suggerimenti e allenamenti personalizzati.

L’App Huawei Health permette agli utenti di approfondire i dati e le statistiche degli allenamenti e consente di configurare i diversi aspetti dello smartwatch dalla skin in uso, fino alle notifiche. Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.0 utilissimo per ricevere chiamare direttamente sullo smartwatch (grazie anche a microfono e altoparlante integrato) e il GPS.

La batteria è da 455 mAh e, stando a quanto detto da Honor, garantisce fino a 10/14 giorni di autonomia con un utilizzo quotidiano più o meno intenso. Attivando il GPS per la modalità, invece, l’autonomia scende a circa 30 ore.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch dal design classico e ricercato e che fa della semplicità di utilizzo il suo vero punto di forza. Parliamo di un dispositivo robusto e molto immediato, perfetto insomma per chi vuole al polso tutte le funzionalità smart del caso, ma senza complicarsi troppo la vita con funzioni troppo specifiche.

Il prezzo di listino è di 179 euro, non proprio bassissimo per ciò che può offrire questo dispositivo, tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo a 129 euro (-28%, -50 euro) più un ulteriore sconto al momento del checkout utilizzando il coupon offerto dall’e-commerce. Con un prezzo così, non resta che fare clic su acquista.

