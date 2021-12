Xiaomi presenta un nuovo smartwatch: Mi Watch S1

La presentazione dello smartphone Xiaomi 12 è stata sfruttata dall’azienda cinese per svelare anche un nuovo smartwatch dall’aspetto elegante e dotato di un’ottima scheda tecnica. Prende il nome di Xiaomi Watch S1, ha un’estetica molto curata ed un prezzo abbastanza accessibile, anche se non conosciamo ancora tutti i mercati di destinazione.

Le sue caratteristiche ed il suo nome lasciano pensare ad un’evoluzione del modello Mi Watch che viene attualmente commercializzato anche in Italia ad un prezzo molto competitivo. Fa infatti uso di un display tondeggiante appena più ampio, a colori e con un’alta risoluzione, nonché di tante funzionalità smart ed una batteria dalla grande autonomia. Tuttavia, mentre Mi Watch è una versione un po’ sportiva, Watch S1 potrebbe essere un orologio adatto a tutti i contesti, anche in virtù dei cinturini che Xiaomi intende mettere a disposizione del consumatore e dei materiali utilizzati per la cassa e per rivestire lo schermo.

Xiaomi Watch S1, com’è fatto

Il nuovo smartwatch Xiaomi è caratterizzato da un design classico e piuttosto elegante con cassa in acciaio inossidabile – nera o argentata – spessa soltanto 11 millimetri e cinturini in pelle o gomma. Watch S1 è dotato di display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e coperto da vetro zaffiro, per una protezione ottimale da graffi e urti. Per quanto riguarda l’impermeabilità, Xiaomi dichiara che l’orologio può resistere fino ad una pressione di 5 atmosfere, ovvero circa 50 metri di profondità.

Oltre ai controlli touch, il dispositivo fa uso di due pulsanti fisici nella parte destra per la gestione delle varie funzionalità intelligenti. Infatti, Watch S1, tramite il sistema operativo proprietario, è in grado di monitorare 117 modalità di allenamento, oltre ai parametri utili per la salute: frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e sonno. Non manca la possibilità di controllare le notifiche direttamente dal polso, leggere i messaggi, vedere in anteprima chi ci sta telefonando e rispondere.

La batteria ha una capacità di 470 mAh, supporta la ricarica senza fili tramite supporto magnetico ed offre un’autonomia media di circa 12 giorni. Infine, troviamo anche NFC per pagamenti senza contatto, connettività WiFi, Bluetooth 5.2 e GPS.

Xiaomi Watch S1, prezzo e disponibilità

Per il momento, Xiaomi Watch S1 sarà dedicato al solo mercato cinese e sarà in vendita nel paese natale a partire dal 31 dicembre. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 1.099 yuan (circa 152 euro) e si sale di circa 100 yuan (poco meno di 15 euro) nel caso in cui si scelga di acquistare lo smartwatch con il cinturino in pelle.

Le colorazioni disponibili saranno due: obsidian black e streamer silver, con cinturini in pelle blu e color cuoio e in gomma nero. Entrambe sono già in preordine in Cina ma non è ancora possibile sapere se ci sarà una versione anche per l’Europa. Siamo soprattutto curiosi di scoprire quale prezzo potrebbe avere Xiaomi Watch S1 al netto di eventuali rincari dovuti all’esportazione.