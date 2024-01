Fonte foto: Google

Importanti novità in arrivo per Wear OS e, più in generale, per il settore degli smartwatch. Google, in collaborazione con Samsung che sta già lavorando ai futuri Galaxy Watch 7, prepara il nuovo Wear OS 5 basato su Android 14.

Per il prossimo futuro, il sistema operativo per smartwatch di Google dovrebbe allinearsi ad Android e, quindi, ricevere un major update ogni anno. La notizia non è ancora confermata ma le indiscrezioni trapelate online in queste ore rappresentano una prima e importante conferma in merito alla nuova strategia dell’azienda americana per il suo OS.

Wear OS riceverà una nuova versione ogni anno

Stando alle rilevazioni di 9to5Google, Samsung sta lavorando al nuovo chip Exynos 5535 che sarà utilizzato sui nuovi Galaxy Watch 7. Una prima build del software dello smartwatch includerebbe diversi riferimenti a Wear OS 5. Google, in collaborazione con Samsung, partner di riferimento per il mercato degli indossabili, sarebbe pronta a passare a un sistema di aggiornamenti annuali per Wear OS, seguendo tempistiche analoghe a quelle di Android.

Gli aggiornamenti su base annuale non dovrebbero portare particolari rivoluzioni per il sistema operativo. Il nuovo meccanismo dovrebbe garantire a Google la possibilità di migliorare, un passo alla volta, Wear OS, aggiungendo funzioni in modo progressivo e, soprattutto, senza stravolgimenti.

Allo stesso modo, per gli OEM come Samsung ci sarà la possibilità di programmare meglio gli aggiornamenti software dei propri prodotti oltre che il rilascio di nuovi smartwatch, modificando le strategie anche in relazione all’arrivo di nuovi major update annuali, come avviene anche su Android.

L’obiettivo ultimo di Google e di Samsung è, naturalmente, spingere la crescita di Wear OS in un mercato molto frammentato (Apple guida il settore con un market share del 22% secondo gli ultimi dati di Counterpoint) e che vede una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei produttori cinesi e indiani.

Wear OS 5: quando arriva?

In attesa di capire quelle che saranno le novità di Wear OS 5, è già possibile iniziare a valutare le tempistiche di lancio della nuova versione del sistema operativo di Google che potrebbe essere svelata in occasione della prossima edizione di Google I/O, evento programmato per il mese di maggio 2024.

Samsung, con i nuovi Galaxy Watch 7 che debutteranno tra luglio e agosto, potrebbe essere uno dei primi OEM a introdurre sul mercato uno smartwatch con Wear OS 5 nativo. Questa nuova versione del sistema operativo, però, arriverà come aggiornamento anche su tanti dispositivi che oggi utilizzano Wear OS 4.

In arrivo, inoltre, potrebbe esserci anche il Google Pixel Watch 3, già anticipato da alcuni rumor che hanno confermato lo sviluppo di due varianti del dispositivo che, anche in questo caso, potrebbe essere svelato durante il Google I/O per poi arrivare sul mercato in estate oppure, più probabilmente, in autunno, insieme ai nuovi Pixel 9.