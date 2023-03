Snapdragon 8 Gen 3 si fa vivo nei test e straccia tutti

Neanche il tempo di lanciare il suo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che il produttore americano è già a lavoro sul suo successore. Infatti l’attuale chip di punta, che è debuttato quest’anno su molti degli smartphone top di gamma di diversi produttori, nonostante sia un modello più performante del precedente Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ deve ancora cedere il passo a livello di prestazioni al SoC Apple A16 usato sugli ultimi iPhone 14 Pro e Pro Max. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, invece, potrebbe avere prestazioni molto simili e, di sicuro, ben superiori a quelle di ogni altro chip per smartphone Android.

Snapdragon 8 Gen 3: Apple ha un nuovo rivale

Il nuovo Snapdragon Gen 3 è già in fase avanzata di sviluppo. Questo è quello che traspare da alcuni recenti test che sono stati condotti con Geekbench su questi nuovo SoC.

SoC che avrà un nuovo core ARM CorteX-X4 da ben 3,72 GHz, altri cinque core ad alte prestazioni calcolo e solo due core ad alta efficienza. Il SoC sarà prodotto a 4 nm dalla fonderia taiwanese TSMC.

Nei test trapelati da Geekbanch è impressionate il punteggio raggiunto nella modalità single core, che è di ben 1.930 punti che in pratica sono un aumento delle prestazioni, rispetti all’attuale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di ben il 30%, visto che in media, quest’ultimo, ha fatto registrare uno score di 1.491 punti.

Nei test multi core le generazione 3 dello Snapdragon ha raggiunto i 6.236 punti, altro punteggio da capogiro. Infatti, sempre se confrontato con il SoC top attualmente in commercio che in media ha ottenuto 5.164 punti, questo significa un aumento delle prestazioni del 20%.

In entrambi i casi, sia in single core che in multi core, le prestazioni di Snapdragon 8 Gen 3 sono simili a quelle di Apple A16. Solo che il chip di Qualcomm è ancora un muletto, non la versione definitiva.

Snapdragon 8 Gen 3, qualcosa potrebbe cambiare

Questi test sono stati infatti eseguiti probabilmente su un campione di quello che poi sarà effettivamente il Qualcomm Snapdragon 3 che entrerà in commercio. Il prodotto è ancora in fase embrionale, e gli ingegneri Qualcomm sono al lavoro per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, consumi, e soprattutto surriscaldamento.