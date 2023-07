Sony SRS-XB13: lo speaker Bluetooth portatile di alta qualità crolla di prezzo

Fonte foto: Sony

Gli speaker Bluetooth si sono fatti largo molto velocemente, puntando soprattutto al pubblico più giovane che vuole ascoltare la musica ovunque, con una buona qualità e senza dimenticare il look dei dispositivi che utilizza.

Proprio perché il pubblico di questi device è molto giovane, da sempre il prezzo è uno dei fattori fondamentali in fase d’acquisto. Per questo anche i grandi brand hanno in catalogo dei dispositivi abbastanza economici, come il Sony SRS-XB13, uno speaker Bluetooth portatile leggerissimo e dalle dimensioni davvero contenute, con un prezzo abbastanza basso che, grazie all’ottima offerta su Amazon, adesso è ancor più accessibile. Un’occasione irripetibile e da non lasciarsi scappare per avere comodità e qualità ad un prezzo piccolo.

Sony SRS-XB13 – Speaker Bluetooth 5 W – Resistente all’acqua e alla polvere

Sony SRS-XB13: scheda tecnica

Il Sony SRS-XB13 è un altoparlante Bluetooth portatile dalle dimensioni estremamente ridotte (74x92x74 mm) e dal peso di appena 240 grammi, la soluzione perfetta per essere portata comodamente in borsa o dentro uno zaino.

Oltretutto parliamo anche di un device disponibile in moltissimi colori e dal look giovanile. L’altoparlante ha una potenza di 5W con Extra Bass, funzione che esalta le frequenze sonore basse, e Sound Diffusion Processor, una tecnologia basata su chip DSP che serve a diffondere in modo uniforme il suono anche negli spazi di grandi dimensioni.

Il Sony SRS-XB13 può essere collegato a smartphone, tablet e PC grazie al Bluetooth 4.2, con la possibilità anche di collegare due Sony SRS-XB13 insieme per avere un audio stereo. Grazie alla funzionalità Fast Pair è inoltre possibile collegare lo speaker Bluetooth con un qualsiasi device Android con un solo tocco in modo facile e veloce.

Presente anche una presa USB per la ricarica della batteria, che ha una capacità di 1.400 mAh con Sony che promette circa 16 ore di utilizzo e circa 4,5 ore per una ricarica completa. Il Sony SRS-XB13, infine, ha la certificazione IP67 che attesta la resistenza alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, cosa che lo rende ideale per essere portato anche in spiaggia o a un party a bordo piscina.

Sony SRS-XB13: l’offerta su Amazon

Il Sony SRS-XB13 è uno speaker Bluetooth di fascia bassa, ma con la qualità di un grande brand. Può essere trasportato facilmente in giro, anche in vacanza al mare, e ha un prezzo di listino di 60 euro, nemmeno troppo elevato per un prodotto Sony.

Ma grazie a Amazon è possibile acquistare questo altoparlante Bluetooth a 39 euro (-35%, -21 euro), con uno sconto decisamente interessante per quello che potrebbe essere il miglior compagno di viaggio di questa calda estate 2023.

