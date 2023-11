Sony SRS-XB100, lo speaker portatile piccolissimo anche nel prezzo

Fonte foto: Sony

Uno speaker Bluetooth altro non è che un sistema audio portatile, caratterizzato da tanta potenza e dimensioni contenute, l’ideale insomma per essere portato in giro facilmente e senza alcun tipo di problema. Soprattutto per i più giovani, diventa un vero e proprio accessorio, che può accompagnarli in ogni situazione, dalle gite fuori porta fino ad arrivare ai momenti di relax in casa.

Se a tutto questo aggiungiamo anche prezzi davvero contenuti, non stupisce il grande clamore che negli ultimi anni è nato dietro a questi dispositivi, che hanno avuto una diffusione sempre maggiore, complice anche l’enorme utilizzo delle moderne piattaforme di streaming.

Tra i prodotti più interessanti del mercato c’è sicuramente il Sony SRS-XB100 che, grazie all’ottima offerta su Amazon, per le prossime ore arriva a un prezzo davvero molto allettante.

Sony SRS-XB100 – Speaker Bluetooth 5 W – Resistente all’acqua e alla polvere

Sony SRS-XB100: scheda tecnica

Il Sony SRS-XB100 è uno speaker Bluetooth portatile dalle dimensioni compatte (74x92x74 mm) e dal peso di appena 0,24 Kg; ideale dunque per essere portato sempre con sé senza alcun ingombro o per essere posizionato ovunque, anche negli spazi più angusti.

Il device ha una potenza di 5 W con funzione Extra Bass, in grado di esaltare le frequenze sonore basse. Presente anche il Sound Diffusion Processor, il DSP (Digital Signal Processor) che interviene sui segnali audio per una resa sonora di qualità.

Grazie poi al microfono incorporato è possibile anche utilizzare lo speaker per rispondere alle chiamate in arrivo sul proprio smartphone, sfruttando anche la tecnologia Echo Cancelling, che garantisce voci sempre nitide e senza rumori di fondo, anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per connetttere questo altoparlante allo smartphone, al tablet o a qualsiasi altro device compatibile, si può utilizzare il Bluetooth 4.3, con la possibilità anche di collegare due Sony SRS-XB100 insieme per avere un audio stereo. In più, con la funzionalità Fast Pair sincronizzare lo speaker a un qualsiasi device Android è ancora più semplice e per farlo basta un solo tocco.

A bordo troviamo anche una porta USB, ma si può utilizzare esclusivamente per la ricarica del device.

Sul fronte dell’autonomia, Sony dichiara circa 16 ore di utilizzo con una sola ricarica, un dato che rende questo altoparlante Bluetooth la soluzione ideale da portare fuori casa, magari in vacanza, anche quando non c’è una presa di corrente a disposizione.

Infine, è presente la certificazione IP67 e il Sony SRS-XB100 è, dunque, resistente alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni.

Sony SRS-XB100: l’offerta su Amazon

Il Sony SRS-XB100 è uno speaker Bluetooth low-cost, pensato per una portabilità estrema ma che, allo stesso tempo, permette all’utente di non rinunciare a un dispositivo potente e con una resa audio più che buona, considerando anche le dimensioni ridotte.

Oltretutto, essendo resistente alla polvere e all’acqua, questo altoparlante può essere portato ovunque, anche durante le escursioni in montagna o al mare, in estate.

Il prezzo di listino è di 64,90 euro ma grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo altoparlante Bluetooth a 39,99 euro (-38%, -24,91 euro) uno sconto molto interessante da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

