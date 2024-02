Fonte foto: Sony

Tra le migliori offerte su Amazon in queste ore spicca sicuramente quella sul Sony SRS-XB100, lo speaker Bluetooth dalle dimensioni compatte prodotto dall’azienda giapponese.

In questo caso, però, non si parla solo di un efficiente sistema audio portatile ma rappresenta un vero e proprio accessorio di design che, grazie a un look accattivante e ai diversi colori a disposizione, diventa un vero e proprio must have soprattutto tra i più giovani, che possono portare sempre con loro la propria musica preferita.

L’altro punto forte di questo prodotto è, naturalmente, il prezzo che arriva addirittura sotto i 40 euro, rappresentando un’occasione davvero irripetibile.

Sony SRS-XB100 – Speaker Bluetooth compatto – Potenza complessiva 5 W

Sony SRS-XB100: scheda tecnica

Sony SRS-XB100 è uno speaker Bluetooth da 5W. Parliamo di un dispositivo compatto (74x92x74 mm) e dal peso di 0,24 Kg, la soluzione perfetta per essere posizionato ovunque ed essere trasportato facilmente, anche dentro uno zaino.

Tra le funzioni disponibili troviamo l’ormai celebre Extra Bass di Sony, sviluppata per garantire una migliore riproduzione delle frequenze basse. Oltre a questo bisogna sottolineare anche la presenza del Sound Diffusion Processor, il DSP (Digital Signal Processor) sviluppato dal colosso giapponese per intervenire sui segnali audio in riproduzione e migliorarne la resa sonora.

Per collegare lo speaker a un qualsiasi dispositivo esterno si può utilizzare il Bluetooth 4.3 (con Google Fast Pair), inoltre l’utente ha anche la possibilità di collegare due Sony SRS-XB100 per ottenere una riproduzione in stereo.

Se collegato a uno smartphone, lo speaker permette anche di rispondere alle chiamate in arrivo; inoltre con la tecnologia Echo Cancelling il device migliora anche la resa delle conversazioni, evidenziando le voci e riducendo i rumori ambientali.

L’autonomia stimata da Sony si attesta intorno alle 16 ore di riproduzione musicale; per ricaricare il dispositivo si può utilizzare la porta USB in dotazione.

Infine, è presente la certificazione IP67 che attesta la resistenza del Sony SRS-XB100 alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Sony SRS-XB100: l’offerta su Amazon

Il Sony SRS-XB100 è la soluzione ideale per chi ha bisogno speaker Bluetooth economico da portare comodamente con sé in qualsiasi momento.

Inoltre è un prodotto davvero semplice da usare e dopo aver collegato il proprio device esterno via Bluetooth non resta che premere play e godere della propria musica preferita.

Altro punto a favore è la grande robustezza del dispositivo, cosa che permette all’utente di utilizzarlo senza problemi in qualsiasi situazione, senza temere acqua, polvere, sabbia e qualsiasi altro agente esterno che potrebbe romperlo o causare danni anche seri.

Il prezzo è di 64,90 euro ma con le offerte suAmazon è possibile portare a casa il Sony SRS-XB100 a 38,99 euro (-40%, -25,91 euro) l’occasione perfetta per regalarsi uno speaker Bluetooth senza spendere cifre eccessive.

