Fonte foto: Sony

Sony annuncia il debutto ufficiale dei nuovi auricolari true wireless WF-1000XM5 "For The Music". Si tratta di cuffiette in-ear di fascia alta che promettono una qualità audio di livello superiore, grazie alla possibilità di eliminare il rumore esterno. In questo modo, l’azienda giapponese intende garantire agli utenti la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla musica in ascolto, senza distrazioni di alcun tipo. I nuovi auricolari sono già disponibili in preordine, anche su Amazon, ad un prezzo che, come la qualità, è decisamente "premium".

Sony WF-1000XM5 – Auricolari in-ear con ANC

Sony WF-1000XM5: caratteristiche tecniche

La forza dei nuovi auricolari Sony WF-1000XM5 è la coppia formata dal processore V2 dal processore HD QN2e. Questi due chip gestiscono i flussi audio fino a 24 bit, in alta risoluzione grazie al codec LDAC di Sony e alla tecnilogia DSEE Extreme. Quest’ultima è l’equivalente audio dell’upscaling video e, per farla semplice, elabora i flussi audio a bassa qualità aggiungendo le informazioni che mancano per migliorare e completare lo spettro delle frequenze sonore.

Il suono così elaborato viene poi riprodotto dai due altoparlanti Dynamic Driver X, realizzato con diversi materiali al fine di suonare al meglio sia le frequenze alte che quelle basse. L’amplificatore del segnale, inoltre, è di tipo analogico e ad alte prestazioni.

Trattandosi di auricolari di fascia molto alta, non manca la tecnologia 360 Reality Audio, cioè l’audio spaziale di Sony, abbinata al tracciamento dei movimenti della testa. Grazie a queste due tecnologie è possibile simulare la presenza dell’utente all’interno di un ambiente virtuale e fare in modo che abbia l’impressione che l’audio provenga da un punto ben preciso, anche se l’utente si sta muovendo.

Molto evoluto il sistema di cancellazione del rumore (ANC), di tipo sia passivo che attivo. All’isolamento passivo prodotto dai gommini in schiuma poliuretanica, che entrano nell’orecchio e lo chiudono, si aggiunge quello generato dall’algoritmo che crea un’onda sonora che contrasta e azzera il rumore di fondo. Rumore che viene captato da due dei sei microfoni di cui sono dotate le cuffiette.

Rispetto al modello precedente, i nuovi Sony WF-1000XM5 sono più piccoli (del 25%) e leggeri (del 20%) e più confortevoli da utilizzare, anche per diverse ore, e c’è la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza a schizzi d’acqua e al sudore.

L’autonomia è davvero molto alta: 8 ore con la sola batteria degli auricolari, più altre 16 ore con la carica della custodia. Grazie alla ricarica rapida, bastano 3 minuti di carica per ottenere 60 minuti di riproduzione aggiuntiva.

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3, con compatibilità Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e Multipoint Connect in modo da poter connettere, in modo veloce e con un solo tap, anche due dispositivi in contemporanea, poi il software di gestione passerà automaticamente da un dispositivo all’altro quando necessario (ad esempio se arriva una chiamata).

Sony WF-1000XM5: quanto costano

I nuovi Sony WF-1000XM5 sono pronti al debutto in Italia, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni (grigio e nero). Il prezzo di lancio è di 319 euro e conferma del posizionamento degli auricolari nella fascia alta del mercato, dove vanno a sfidare prodotti del calibro delle Apple AirPods Pro. Gli utenti interessati possono già preordinare i nuovi Sony WF-1000XM5 direttamente tramite Amazon. La data di uscita ufficiale è fissata per il 4 agosto 2023.