Sony WF-1000XM4: gli auricolari top di gamma ora costano pochissimo

Il mondo delle cuffiette wireless di fascia alta è senza dubbio dominato dalle Apple AirPods Pro di seconda generazione. Ma il mercato è ricco di alternative e e basta guardarsi un po’ intorno per scoprire moltissime altre cuffiette altrettanto valide. Tra queste le più famose sono probabilmente le Sony WF-1000XM4.

Si tratta di un prodotto altrettanto valido e, purtroppo, altrettanto costoso. Ma per fortuna in questo momento è possibile comprare le cuffiette Sony WF-1000XM4 ad un prezzo molto più abbordabile, con uno sconto di ben 100 euro, grazie all’offerta in corso su Amazon che taglia il prezzo di oltre un terzo. Per chi cerca delle cuffiette di alta qualità è davvero un affare.

Sony WF-1000XM – Auricolari con ANC e 360 Reality Audio

Sony WF-1000XM4: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-1000XM4 sono cuffie di fascia alta con driver dinamici da 6 millimetri. Hanno a il processore Sony V1, che garantisce una ottima cancellazione attiva del rumore (ANC) e la funzione Wind Noise Reduction, in grado di ridurre il fruscio causato dal vento quando sfiora i microfoni.

Grazie all’abbinamento del sensore a conduzione ossea con una coppia di microfoni, la voce, durante le conversazioni telefoniche, arriva all’interlocutore ancora più limpida e chiara.

La compatibilità con il codec LDAC (sviluppato dalla stessa Sony) permette una riproduzione musicale ad alta fedeltà, soprattutto nella gamma di basse frequenze, grazie ad una trasmissione via Bluetooth fino a 990 kbps a 24 bit/96 kHz.

Inoltre, le WF-1000XM4 sono compatibili anche con 360 Reality Audio, altro formato proprietario di Sony (questa volta per l’audio spaziale).

La connessione a smartphone e altri dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.2 e grazie al Fast Pair di Google è possibile collegare due device contemporaneamente con un solo tocco. Non mancano gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

L’autonomia dichiarata (compresa la carica della custodia) senza ANC è di 12 ore, che scendono a 8 con ANC attivato. La ricarica completa richiede un’ora e mezza, e si recupera un’ora di autonomia con soli cinque minuti di ricarica.

Infine, le cuffiette Sony WF-1000XM4 sono certificate IPX4 e ciò significa che gli auricolari possono essere indossati anche durante un allenamento o una passeggiata all’aria aperta, poiché non temono sudore né pioggia.

Sony WF-1000XM4: l’offerta Amazon

Gli auricolari Sony WF-1000XM4 sono un prodotto di elevata qualità con un prezzo importante: 280 euro. Di conseguenza questi auricolari sono solo un po’ più economici delle Apple AirPods Pro di seconda generazione, con le quali possono sicuramente competere.

Per questo motivo l’offerta Amazon in corso è da prendere seriamente in considerazione: il prezzo scende a 179,99 euro (-36%, -101,01 euro) e per chi può approfittarne è davvero una bellissima opportunità.