Quando si parla di audio di qualità Sony non ha bisogno di presentazioni: lo storico marchio giapponese è tra i leader del mercato audio-video con più esperienza e la sua sterminata gamma di prodotti lo dimostra.

Tra questi prodotti, cercando bene su Amazon, ce ne sono alcuni scontatissimi che sono un vero affare. Ad esempio le cuffiette Sony WF-C500, un modello che va dritto al sodo e scarta le funzioni non essenziali per tenere basso il prezzo. Poi arriva Amazon e fa il resto con uno sconto di oltre la metà.

Sony WF-C500: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-C500 sono delle cuffiette in-ear, cioè con il gommino che entra nel canale uditivo per "tapparlo" e isolare l’utente dai rumori esterni. Queste cuffiette hanno un design a bottone, senza asticella, molto ergonomico e comodo da usare, anche per diverse ore.

Il gommino crea una cancellazione passiva del rumore ambientale, perché non c’è la cancellazione attiva del rumore (ANC). Sony ha scelto di non inserire questa funzione per mantenere il prezzo più basso e perché è utile soprattutto quando si usano le cuffiette all’esterno, mentre in uno scenario di uso a casa se ne può fare molto spesso a meno.

Ci sono, invece, le tecnologie utili a migliorare la qualità dell’audio. Ad esempio la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), che ripristina le frequenze più alte nei file e nei flussi streaming molto compressi.

Le Sony WF-C500, inoltre, sono compatibili con l’audio spaziale 360 Reality Audio, una tecnologia sviluppata dalla stessa Sony e usata da diverse piattaforme di streaming, come Tidal e Amazon Music Unlimited.

E’ anche possibile usare le cuffiette con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, e c’è la connessione veloce Google Fast Pair con i dispositivi Android e Swift Pair con quelli Windows, in entrambi i casi tramite Bluetooth 5.0.

Grazie all’assenza dell’ANC le Sony WF-C500 hanno un’autonomia elevatissima: 10 ore con la batteria integrata negli auricolari, 20 ore con la carica aggiuntiva della custodia (in 10 minuti di ricarica si aggiungono 60 minuti di riproduzione).

Infine, c’è la certificazione IPX4, che attesta la resistenza a gocce d’acqua e sudore, quindi possibile indossare le Sony WF-C500 anche per attività sportive all’aperto.

Sony WF-C500: l’offerta Amazon

Le Sony WF-C500 sono dunque cuffiette con caratteristiche tecniche di fascia media, ma di ottima qualità e di un eccellente produttore. Il prezzo di listino fissato al lancio, circa due anni fa, era di 99,99 euro ed era assolutamente in linea con il mercato.

Oggi, però, il prezzo su strada è letteralmente crollato e le Sony WF-C500 si trovano su Amazon al prezzo di 47,99 euro (-52%, -52 euro). A questo prezzo si sacrifica volentieri l’ANC in favore dell’alta qualità Sony.

