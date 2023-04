Sony WF-C700N ufficiali: caratteristiche e prezzo

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi auricolari WF-C700N, dispositivi di fascia intermedia ed evoluzione diretta delle WF-C500, in arrivo sul mercato nelle prossime settimane. E partendo proprio dalla versione precedente, l’azienda ha alzato il tiro aggiungendo diverse nuove caratteristiche, tra cui la tecnologia Active Noise Cancelling, cioè la cancellazione del rumore, e riducendo il peso e le dimensioni di auricolari e custodia.

Sony WF-C700N: caratteristiche tecniche

La prima novità evidente dei nuovi WF-C700N riguarda il design, con Sony che ha realizzato una coppia di auricolari leggeri e compatti, immaginati per adattarsi all’orecchio dell’utente, con una sporgenza minima e risentendo meno delle vibrazioni.

Stesso discorso anche per la custodia è stata ripensata per avere dimensioni più contenute e un peso ridotto del 24% rispetto al precedente modello: 4,6 grammi per ogni gemma, 31 grammi per la custodia.

Tra le caratteristiche tecniche principali, gli auricolari WF-C700N hanno un sistema di cancellazione attiva dei rumori (ANC), che promette all’utente un isolamento completo dai disturbi ambientali, e hanno driver da 5 millimetri con magneti al neodimio.

Disponibile (ma solo tramite un aggiornamento in arrivo) anche la connessione Multipoint che permette il collegamento via Bluetooth 5.2 con due dispositivi compatibili tra Windows, Android, iOS e MacOS.

La batteria in dotazione è da 300 mAh e l’azienda promette circa 10 ore di riproduzione musicale senza ANC, 7,5 ore con ANC e 5 ore di conversazione, senza essere riposti nell’apposita custodia. Utilizzando, invece, la custodia si sale a 20 ore di riproduzione musicale senza ANC e a 15 ore con ANC.

Inoltre, grazie alla ricarica rapida, collegando le cuffie per 10 minuti alla rete elettrica si promette circa 1 ora di riproduzione. La ricarica completa degli auricolari impiega circa 1 ora e mezza, mentre quella della custodia circa 3 ore.

Infine, i nuovi auricolari Sony sono certificati IPX4, quindi resistono a spruzzi d’acqua e sudore.

Sony WF-C700N: modalità di riproduzione

Una funzione interessante è l’Adaptive Sound Control, che consente alle cuffie di autoregolare le proprie impostazioni audio in base all’ambiente circostante, per avere la migliore resa sonora a qualsiasi condizione di utilizzo.

Presente anche il supporto al il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che, in caso di brani troppo compressi, permette di ripristinare la qualità audio in modo che possa essere quanto più fedele al formato d’origine.

Inoltre i nuovi WF-C700N possono essere utilizzati anche con l’app Headphone Connect, che promette maggiori possibilità di personalizzazione, con la presenza dell’equalizzatore grafico, diverse modalità di riproduzione da scegliere in base al genere musicale.

C’è poi l’analisi automatica della forma dell’orecchio, che permette all’app di impostare un’equalizzazione personalizzata che migliora l’ascolto per ogni singolo orecchio.

Gli auricolari sono certificati Sony 360 Reality Audio, quindi compatibili con l’audio ambientale. Per una resa sonora di qualità anche durante le chiamate, i microfoni dei WF-C700N sono ricoperti da una retina studiata per ridurre il rumore del vento. Garantita, ovviamente, anche la compatibilità con Google Assistant e Apple Siri.

Sony WF-C70ON: quanto costano

I Sony WF-C70ON saranno disponibili a partire dalle prossime settimane in quattro colorazioni: nero, bianco, azzurro e verde acqua. Il prezzo suggerito è di 130 euro.