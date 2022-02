Sony Xperia 1 IV: primi indizi sul nuovo cameraphone professionale

Interessanti indiscrezioni sul nuovo cameraphone professionale di Sony sono appena trapelate online, rivelando particolari stuzzicanti. Si tratterà di uno smartphone di fascia alta e verrà lanciato a maggio. A raccontare gli ultimi dettagli sul prossimo flagship della multinazionale giapponese è il tipster ZackBucks attraverso un post sul sito di microblogging cinese Weibo.

A quanto pare, Sony nei prossimi mesi lancerà un terminale progettato per chi ama la fotografia di alto livello. Il telefono si dovrebbe chiamare Xperia 1 IV (Mark 4) e seguirebbe l’Xperia 1 III (Mark 3), presentato ad aprile 2021 e raffigurato nella foto d’apertura. Ricordiamo che il modello dell’anno scorso conta su un reparto fotografico professionale e grande potenza, grazie ad un SoC dalle prestazioni premium (Qualcomm Snapdragon 888). Il nuovo smartphone targato Sony basterà a quella nicchia di mercato che cerca un device in grado di scattare foto professionali e di gestirle con la potenza di un top di gamma? Vediamo le presunte caratteristiche, la disponibilità e il prezzo di questo futuro modello di smartphone Sony.

Sony Xperia 1 IV: presunte specifiche

Stando al rumor, il prossimo Xperia 1 IV nasconderà sotto il cofano l’ultimo processore di punta di Qualcomm, vale a dire lo Snapdragon 8 Gen 1, associato a 12 GB o 16 GB di RAM e a 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, sembra che Sony Xperia 1 IV sarà dotato di una robusta batteria da 5000 mAh, oltre ad una ricarica più rapida rispetto agli smartphone precedenti dell’azienda: secondo ZackBucks il futuro top di gamma di Sony vanterà una ricarica da 45 W. Non tantissimo in assoluto, ma ricordiamo che l’Xperia III si ferma a 30 W.

Ovviamente, a caratterizzare questo terminale sarà la ricca e performante configurazione fotografica. Sull’Xperia 1 IV dovremmo trovare, infatti, un modulo da lenti variabili da 12 + 12 + 12 MP. Tuttavia, altre indiscrezioni recenti raccontano che l’azienda nipponica potrebbe dotare il suo flagship di obiettivi da 48 MP o 50 MP, avvicinandosi in qualche modo ai device di fascia alta delle compagnie cinesi OPPO o OnePlus.

Come sempre, però, la grande differenza nella qualità delle foto dipenderà anche dagli algoritmi applicati dopo lo scatto.

Sony Xperia 1 IV: prezzo e disponibilità

Il nuovo cameraphone professionale di Sony potrebbe essere lanciato a maggio, ma dovremmo presumibilmente attendere l’estate per vederlo sugli scaffali. Per quanto riguarda il prezzo, di indiscrezioni al momento non ve ne sono; tuttavia, tenendo conto che l’Xperia 1 III dell’anno scorso costa attualmente 1.200 euro circa, siamo certi che il Sony Xperia 1 IV non sarà un cellulare per tutte le tasche.