La nuova serie Xperia di Sony è ormai in dirittura di arrivo. Sebbene vi sia ancora un alone di mistero intorno ai prossimi prodotti che faranno parte della gamma, la casa produttrice ha fissato in calendario l’evento di lancio, in diretta streaming, per il prossimo 14 aprile alle 9.30 sul canale ufficiale sulla piattaforma YouTube.

Nonostante la scelta dell’azienda giapponese di mantenere un assoluto riserbo sugli smartphone che andranno a comporre la nuova linea, sono stati diversi i leak diffusi in rete che hanno provato ad anticipare i nomi dei prossimi modelli protagonisti dell’evento di lancio.Tra questi, i device che hanno raccolto più consensi e maggiore curiosità tra il pubblico di esperti e appassionati sono stati Xperia 1 III, Xperia 10 III e Xperia 5 III, a cui potrebbe aggiungersi anche il nuovo Xperia Compact. Visti i tempi molto ristretti che la dividono dalla presentazione, non è da escludere che Sony decida di tenersi stretto il segreto, puntando tutto sul fattore sorpresa.

Xperia 1 III, probabili caratteristiche tecniche

Potrebbe essere il nuovo smartphone flagship di Sony, viste le specifiche riportate su Weibo da un leaker e raccolte dal sito TechRadar. Secondo ZACKBUKS, questo il nickname dell’utente, Sony Xperia 1 III dovrebbe montare come Soc un Qualcomm Snapdragon 888, uno tra i più gettonati tra i top di gamma del 2021.

A questo, poi, si aggiunge la combinazione 12GB di RAM/256GB di spazio di archiviazione, un display Oled da 6.5 pollic con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento a 120Hz e aspect ratio a 21:9. Anche la batteria, se confermata, sarà piuttosto potente: si parla di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, ad anticipare un interessante dettaglio è stato OnLeaks; con un render della lente periscopio ha delineato uno degli aspetti chiave del comparto foto/video. L’anticipazione è stata successivamente confermata dal leaker di Weibo, il quale ha aggiunto come la lente dovrebbe essere prodotta proprio dalla Cyber-shot di Sony. A completare il probabile modulo, ci sarebbe poi una la lente grandangolare con sensore da 64MP, accompagnata da una ultra-grandangolare da 12MP.

Xperia Compact, il nuovo iPhone 12 Mini?

È un’altra delle proposte che potrebbe fare capolino durante l’evento e, secondo gli appassionati, Xperia Compact è già il rivale di iPhone 12 Mini con sistema operativo Android. L’ultimo smartphone "Compact", Xperia XZ2, risale ormai al 2018; in molti, nel corso degli anni, ne avevano auspicato un ritorno ma le voci che lo vorrebbero destinato esclusivamente al mercato giapponese hanno contribuito a smorzare parte dell’entusiasmo.

Già si parla delle probabili caratteristiche di questo modello: processore Snapdragon 700, schermo da 5.5 pollici – leggermente superiore a quello della controparte Apple -, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13MP e frontale da 8MP. In linea con il passato, nei render diffusi in rete il corpo del telefonino appare compatto, con uno schermo 21:9, lettore per le impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e alloggiamento mini-jack da 3,5mm per le cuffie cablate.