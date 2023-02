Sony Xperia 1 V: come sarà il nuovo cameraphone giapponese

Sony non molla il mercato degli smartphone Android, nonostante le sue quote di mercato siano da sempre molto basse: il produttore giapponese è da sempre impegnato a presidiare la nicchia dei cameraphone e lo fa con i suoi modelli della gamma Xperia. Si tratta di smartphone dedicati ai fotografi professionisti e agli appassionati di fotografia digitale, che hanno però un budget elevato a disposizione.

I Sony Xperia se la battono per qualità del comparto fotografico con gli Apple iPhone e con i Google Pixel e, d’altronde, non c’è nulla di cui stupirsi: da anni i sensori fotografici usati per gli iPhone e per i Pixel sono proprio di Sony. Il gigante giapponese, dunque, usa la gamma Xperia come portabandiera e per mostrare al resto del mercato la bontà dei suoi moduli fotografici. E, a giudicare dalle ultime indiscrezioni che stanno circolando in rete, sarà così anche per il prossimo Sony Xperia 1 V.

Xperia 1 V: stesse fotocamere di iPhone 14 Pro?

A rivelare qualche informazione sul prossimo Sony Xperia 1 V ci ha pensato il sito Green Smartphone in collaborazione al noto leaker francese Steve Hemmerstoffer, meglio noto come @OnLeaks.

Secondo quanto riportato dal sito, il nuovo Xperia 1 V dovrebbe, a grandi linee, ricalcare il design del vecchio modello di punta di Sony, ovvero l’Xperia 1 IV (in foto). In pratica dovrebbe essere ancora presente l’isola verticale sul retro dove saranno inseriti i sensori fotografici.

Le dimensioni complessive del telefono, secondo il leaker, saranno un poco più contenute rispetto al modello che va a sostituire. Rimane quindi il design squadrato, forse ormai un po’ superato, che ha contraddistinto gli ultimi smartphone di Sony. Oltre alla classica porta USB-C, Sony dovrebbe prevedere anche un jack audio da 3,5 mm, mentre il pulsante di accensione, discretamente posto su un lato del dispositivo, dovrebbe integrare il sensore di impronte digitali.

La configurazione hardware sarà quasi certamente basata sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, forse abbinato a 16 GB di RAM. Si tratterebbe di una configurazione abbastanza standard per i top di gamma 2023 e non stupirebbe affatto.

Il comparto fotografico, invece, presenta delle particolarità e sarà più performante rispetto a quello dell’Xperia 1 IV. Invece dei precedenti tre sensori da 12+12+12 MP, infatti, secondo Green Smartphone e @OnLeaks il nuovo modello avrà una configurazione 48+12+12 MP.

I più attenti avranno notato che esattamente la stessa configurazione fotografica è presente anche sugli iPhone 14 Pro e Pro Max (mentre i 13 Pro e Pro Max avevano tre senori da 12 MP). Considerato che i tre sensori degli iPhone top di gamma sono prodotti proprio da Sony non è affatto da escludere che tra le foto fatte dagli iPhone e quelle fatte dagli Xperia 1 non ci sarà molta differenza.

La fotocamera per i selfie sarà, invece, da 12 MP che verrà incastonata nel display che, se sarà lo stesso del modello precedente, stupirà per qualità: un 6,5 pollici HDR con risoluzione di 1.644×3.840 pixel e refresh di 120 Hz.

La batteria, infine, avrà probabilmente una capacità di 5.000 mAh, esattamente come su Xperia 1 IV (che si ricarica a 30W).

Sony Xperia 1 V: prezzi e disponibilità

Secondo queste indiscrezioni il Sony Xperia 1 V verrà annunciato ufficialmente alla fine di febbraio, con la possibilità di acquistarlo a partire dalla prossima estate. Nessuna previsione di prezzo è stata rivelata, ma le previsioni non sono confortanti: basti pensare che il Sony Xperia 1 IV è stato presentato in Italia a giugno 2022 al prezzo di 1.399 euro e che tale prezzo è ancora lo stesso.