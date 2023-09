Fonte foto: Sony

Sony ha presentato il nuovo smartphone Sony Xperia 5 V. Si tratta del nuovo top di gamma compatto con cui Sony rinnova la sua offerta di telefoni che strizzano l’occhio agli appassionati di fotografia, un modello di dimensioni contenute ma con ottime prestazioni grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, e senza compromessi sull’autonomia grazie a una batteria da 5.000 mAh. Il nuovo Sony Xperia 5 V arriverà in Italia a breve, ad un prezzo in linea con il mercato: molto alto.

Sony Xperia 5 V: caratteristiche tecniche

Il nuovo Sony Xperia 5 V è un top di gamma e dimensioni compatte. Lo smartphone, infatti, ha il chip Snapdragon 8 Gen 2, già utilizzato anche da Xperia 1 V e da una lunga serie di altri flagship Android arrivati sul mercato nel corso del 2023.

Ad affiancare il processore ci sono 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (per il momento, non sono previste ulteriori configurazioni di RAM e storage) oltre a una batteria da 5.000 mAh, con potenza di ricarica da 30 W e possibilità anche di utilizzare la ricarica wireless.

Uno degli elementi principali della scheda tecnica di Sony Xperia 5 V è il display: lo smartphone integra un pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello è protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2.

Lo smartphone di Sony è dotato di una doppia fotocamera posteriore: il sensore principale è da 48 Megapixel (con apertura f/1.9, OIS e possibilità di registrare video in 4k fino a 120 fps) e viene affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Il sensore principale è Exmor T for mobile già impiegato su Xperia 1 V, il top di gamma con display da 6,5 pollici presentato da Sony un paio di mesi fa. La camera anteriore è, invece, dotata di un sensore da 12 Megapixel. Da segnalare anche la presenza di un microfono dedicato alla registrazione vocale.

Il nuovo Sony Xperia 5 V ha un sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC, il jack audio da 3,5 mm, speaker stereo oltre alla certificazione IP65/IP68 che garantisce impermeabilità a polvere e acqua. Le dimensioni sono pari a 154x68x8,6 millimetri, a fronte di un peso di 183 grammi.

Il sistema operativo è Android 13. Tra le personalizzazioni applicate da Sony c’è la nuova app Video Creator che semplifica la creazione di videoclip direttamente dallo smartphone. Lo smartphone integra anche Game Enhancer, una funzione pensata per ottimizzare le prestazioni in gaming, intervenendo su varie opzioni per audio e video di alta qualità.

Sony Xperia 5 V: prezzo e uscita

Il nuovo Sony Xperia 5 V è pronto a debuttare sul mercato: le vendite partiranno a fine settembre 2023. A breve dovrebbero partire i preordini. Il prezzo di lancio dello smartphone è di 999,90 euro.

Lo smartphone sarà in vendita in tre diverse colorazioni (Black, Platinum Silver e Blue) e potrà essere abbinato alla Style Cover with Stand, un accessorio venduto separatamente che, oltre a essere utilizzato come cover, può diventare anche uno stand, sia verticale che orizzontale.