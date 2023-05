Sony Xperia 1 V ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sony ha presentato ufficialmente il nuovo Xperia 1 V, il primo smartphone al mondo a sfruttare l’innovativo Exmor T for mobile, un sensore d’immagine CMOS stacked con architettura 2-Layer Transistor Pixel. Termini tecnici, e tecnologie, derivanti dall’enorme esperienza di Sony nella produzione di macchine fotografiche reflex e mirrorless digitali.

Ne deriva una cameraphone di altissimo livello, pensato per i professionisti della fotografia che cercano un dispositivo che unisca scatti di altissima qualità e prestazioni da vero top di gamma. Per tanto, il chip scelto da Sony per il nuovo Xperia 1 V è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, cioè il chip più usato dai top di gamma 2023, e il telefono può essere usato come display esterno per le fotocamere professionali Sony Alpha.

Sony Xperia 1 V: scheda tecnica

Il nuovo Sony Xperia 1 V ha un display OLED da 6,5 pollici, con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz. A protezione del display c’è un vetro Gorilla Glass Victus 2, il migliore attualmente prodotto da Corning.

Al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 l’azienda giapponese ha abbinato 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage, espandibili tramite microSD fino a 1 TB. Trattandosi di un cameraphone rivolto ai professionisti, che scattano molto e a massima risoluzione, l’espandibilità dello spazio di archiviazione in questo caso è imprescindibile.

Come anche la dissipazione del calore, visto che sia i sensori fotografici che il processore ne generano molto. Sony ha per questo integrato un grande dissipatore, per tenere sempre sotto controllo la temperatura dei componenti, migliorare efficienza e agevolare la dispersione del calore.

Le fotocamere, come già detto, sono quelle che fanno davvero la differenza e rendono il Sony Xperia 1 V un cameraphone per veri professionisti dell’imaging.

Sony ha scelto un obiettivo principale da 48 MP con Dual Pixel PDAF e OIS, un obiettivo grandangolare da 12 MP con Dual Pixel PDAF e un teleobiettivo con zoom ottico equivalente a 85-125 mm da 12 MP e con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP. Il comparto fotografico è realizzato con ottiche Zeiss e sensori di immagine Exmor T for mobile.

Per le connessioni viene, ovviamente, garantita la compatibilità con le reti 5G, le eSIM, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 7, la DLNA, i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satellite, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e l’USB-C 3.2.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 30W, ricarica wireless da 15W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 13.

Infine, Sony Xperia 1 V è certificato IP68, quindi resiste molto bene alla polvere e a brevi immersioni in acqua.

Sony Xperia 1 V: quanto costa

Il nuovo Sony Xperia 1 V non è ancora in vendita: è possibile prenotarlo sul sito ufficiale Sony e sarà disponibile ufficialmente dalla fine di giugno nelle colorazioni nera, argento platino e verde kaki.

Per il prezzo, al momento, non sono ci sono indicazioni ufficiali per il mercato italiano anche se negli Stati Uniti il dispositivo ha un costo di 1.399 dollari. A fronte di questo non è difficile ipotizzare che il nuovo Sony Xperia 1 V possa arrivare nel nostro paese a circa 1.399 euro o forse qualcosa in più.