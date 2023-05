Bose 500, la soundbar ora costa la metà

Dopo aver acquistato una Smart TV di qualità, ci si rende conto sempre più spesso che l’audio non è all’altezza del video. Non è un problema tecnico e né tantomeno una mancanza dell’azienda: le smart TV sono sempre più sottili e questa caratteristica così apprezzata nasconde un prezzo da pagare. In così poco spessore è praticamente impossibile inserire speaker potenti e di buona qualità. La soluzione, quindi, è semplice, bisogna acquistare almeno una buona soundbar per sostituire, o integrare, l’audio della TV con degli altoparlanti di qualità e potenza superiori.

Una soundbar come la Bose 500: compatta, potente e di un marchio leader nel mercato dell’audio, la Bose 500 garantisce un audio immersivo e coinvolgente durante la visione di film e serie TV, nonostante le sue dimensioni ridotte. In più, grazie all’offerta in corso su Amazon, la soundbar Bose 500 è in vendita con uno sconto che sfiora la metà del prezzo di listino.

Soundbar Bose 500: caratteristiche tecniche

La soundbar Bose 500, dalle forme compatte, si adatta facilmente a qualsiasi televisore grazie al suo design elegante. Con dimensioni di soli 4,44 centimetri di altezza, 10,16 centimetri di profondità e circa centimetri cm di lunghezza, la soundbar è di colore nero opaco e contraddistinta da una griglia nera in metallo posta sulla parte frontale.

Fisicamente, all’interno della soundbar, sono inseriti 5 altoparlanti: 3 speaker frontali e due laterali. Questa configurazione permette già un buon effetto surround, ma è comunque possibile espandere in un secondo momento la soundbar Bose 500 con il subwoofer Bose Bass Module 500 e con i satelliti Bose Surround Speaker.

La soundbar è dotata di sistema automatico di calibrazione audio Adaptiq, che modifica l’equalizzazione in base alle caratteristiche della stanza dove la soundbar è posizionata. Grazie alla tecnologia proprietaria Bose QuietPort, invece, i bassi vengono riprodotti senza distorsioni anche ad alto volume.

Bose 500 è dotata di connessioni WiFi, Bluetooth e ha la Chromecast integrata, Apple AirPlay 2 e Spotify Connect ed è compatibile con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Il sistema Bose Voice4Video, consente di avviare TV, selezionare l’ingresso e accedere ai canali preferiti direttamente tramite Alexa. In aggiunta, la tecnologia Bose SimpleSync permette l’associazione della soundbar a cuffie Bose compatibili o a latri speaker Bluetooth.

Soundbar Bose 500: l’offerta Amazon

La soundbar Bose 500 è un dispositivo raffinato che ha un prezzo di listino di 599,95 euro, che sono pienamente giustificati dalla qualità del dispositivo e dall’affidabilità del marchio storico. Con l’offerta Amazon in corso, però, è possibile portare a casa la soundbar Bose 500 al prezzo di 314,99 (-47%, -284,96 euro) e questa è un ottima occasione per avere un audio di ottima qualità per la propria Smart TV ad un prezzo quasi dimezzato.

