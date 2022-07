La soundbar LG crolla di prezzo: quanto costa ora

Le soundbar sono dispositivi pratici e funzionali che consentono di migliorare nettamente la qualità audio dei televisori: rispetto alle casse integrate nella Smart TV hanno una potenza molto più alta e una qualità decisamente più elevata. Sono device facili da installare, si possono anche montare a parete e grazie alla connessione wireless non c’è nessun filo a vista.

Tra i modelli migliori e più gettonati c’è anche la soundbar SP2 di LG, un modello di base ma già in grado di cambiare in modo radicale (in meglio, ovviamente) il suono di film e serie TV. D’altronde la sua scheda tecnica mette a disposizione una potenza di 100W, una configurazione a 2.1 canali con subwoofer integrato e una connettività Bluetooth stabile e precisa. Perché comprarla? Perché questa soundbar LG è ideale con una Smart TV LG, ma ovviamente compatibile con tutte le altre. In più perché oggi è anche in offerta su Amazon a un prezzo che crolla del 58%: occasione davvero allettante per chiudere un ottimo affare, anche se limitato ad un solo colore.

LG SP2 Soundbar TV: caratteristiche tecniche

La soundbar LG SP2 è dotata della tecnologia AI Sound PRO, un sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni sonore in base al tipo di contenuto riprodotto sul televisore. Inoltre, è compatibile con lo standard Dolby Digital.

E’ adatta ad ambienti raccolti, come la camera da letto o un salone di piccole dimensioni, per i quali la potenza da 100W totali (erogati da 2.1 canali: speaker stereo e subwoofer. 35+35+30 watt) è perfetto. Il subwoofer integrato è dotato di doppio radiatore passivo, che consente bassi intensi, uniformi ma senza vibrazioni. Inoltre, sono disponibili modalità audio specifiche per il cinema e il gaming.

Oltre alla connessione Bluetooth, ci sono una porta USB, HDMI in/out e l’ingresso ottico digitale. Le misure sono contenute: 76 cm di lunghezza per 9 cm di altezza e 6,3 cm di spessore. Infine, la soundbar LG SP2 può essere affissa a parete e le staffe sono incluse nella confezione.

LG SP2 Soundbar TV: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino della soundbar LG SP2 è già molto conveniente, costa infatti 179 euro che oggi però crolla del 58% e costa 74,99 euro (-104,01, -58%) per il colore nero.

Per chi preferisce la soundbar LG SP2 di colore bianco, lo sconto è del 51% con prezzo finale di 87,79 euro (-91,21, -51%).

