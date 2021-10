La soundbar Panasonic facile da usare ora costa un terzo in meno

C’è una soundbar per tutti, perché tutti hanno bisogno di una soundbar. L’audio integrato nelle nuove Smart TV, sempre più sottili, non è mai all’altezza del video e questo ormai si sa: in pochi centimetri di spessore è impossibile inserire altoparlanti di buona qualità e buona potenza, quindi la gran parte dei produttori di TV opta per un impianto audio di base, stereo, solitamente da 10+10W.

Ma il problema vero non è tanto la potenza, quanto la qualità: questi impianti audio di base hanno spesso grossi problemi a riprodurre correttamente i dialoghi, specialmente nelle scene dei film e delle serie TV in cui, contemporaneamente, c’è la colonna sonora che “pompa“, spari, esplosioni e altri rumori forti che sovrastano le frequenze della voce umana. Il risultato è che, molto spesso, seguire la trama diventa difficile e faticoso. Aggiungere una soundbar, anche non potentissima e non raffinatissima, rappresenta la soluzione più semplice a questo problema ma, allo stesso tempo, è un costo in più per l’utente. Ben vengano, quindi, gli sconti su questi prodotti, specialmente sui modelli base, quelli più facili da usare, ma di buona marca. Come la soundbar Panasonic SC-HTB200EGK da 80 Watt, in sconto su Amazon con un prezzo tagliato del 33%.

Soundbar Panasonic SC-HTB200EGK: caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB200EGK è un modello molto semplice, senza funzioni avanzate, dedicato a chi non ne capisce nulla di impianti audio ma ha l’esigenza di sentire meglio la televisione. Si tratta, infatti, di un modello stereo 2.0, senza subwoofer né altoparlanti dedicati all’audio 3D, dalla potenza di 80 Watt.

L’audio tridimensionale è simulato dai due speaker in Dolby Digital/DTS Digital Surround, mentre i bassi sono aumentati dalla tecnologia H.Bass. Le connessioni sono quelle essenziali: una HDMI con ARC (per usare un solo telecomando per TV e soundbar), un ingresso ottico digitale e una connessione Bluetooth.

I grandi vantaggi di questa soundbar sono sostanzialmente tre: è molto facile da usare (in pratica si connette e funziona già così), è molto economica ed è anche molto compatta (appena 45×13,5×5,1 centimetri)

Soundbar Panasonic SC-HTB200EGK: quanto costa

Panasonic SC-HTB200EGK è un modello base, compatto ed economico, dedicato soprattutto a due tipi di utenti: chi cerca una soundbar semplicissima da usare per la TV principale del salotto e chi cerca un modello economico per una TV secondaria, magari in cucina o in camera da letto.

Entrambi i tipi di utenti saranno soddisfatti dal prezzo di listino, pari a 119,99 euro. Un prezzo assolutamente in linea con le caratteristiche tecniche del modello e con l’affidabilità e prestigio del produttore. Ancor più saranno soddisfatti, però, a comprarla su Amazon a 79,99 euro (-40 euro, -33%). A questo prezzo la Panasonic SC-HTB200EGK è realmente una soundbar per tutti.

