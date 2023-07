Samsung risolve i problemi audio della TV ad un prezzo stracciato

Fonte foto: Samsung

Acquistare una soundbar non è solo un vezzo per chi ama circondarsi di oggetti hi-tech ma, spesso, è un vero e proprio bisogno per chi cerca qualcosa in più dal comparto audio casalingo. Un qualcosa in più che, chiaramente, le moderne smart TV non possono dare (perché sono troppo sottili per integrare altoparlanti di qualità) e che quindi dovrà essere cercato altrove: per questo tutti comprano le soundbar.

Tutta questa tecnologia, però, ha un prezzo che in molti casi non è proprio contenuto ma fortunatamente Amazon viene incontro alle esigenze dei consumatori proponendo diverse offerte piuttosto valide. Tra queste, c’è sicuramente la soundbar Samsung HW-B430/ZF, un ottimo sistema audio 2.1 che grazie agli sconti del noto e-commerce scende sotto i 150 euro.

Samsung HW-B430/ZF – Soundbar 2.1 – Potenza 270 W

Soundbar Samsung HW-B430/ZF: scheda tecnica

La Samsung HW-B430/ZF è un dispositivo dalle dimensioni compatte con 85 cm di larghezza, 5 cm di spessore e 7 cm di altezza, perfetta per qualsiasi tipo di ambiente, con la possibilità di essere fissata anche a una parete grazie all’apposito kit di montaggio. Il subwoofer è alto 34 cm, largo 27 cm e ha una profondità di 18 cm e, essendo, wireless, può essere collocato ovunque anche a una certa distanza dalla soundbar stessa.

L’impianto ha una configurazione 2.1 per una potenza massima di 270 W, perfetta insomma anche per gli ambienti dalle dimensioni abbastanza generose. Garantita la compatibilità anche con Dolby Atmos e DTS Virtual:X, che aumentano la spazialità del suono per un effetto da sala cinematografica.

Per collegare questa soundbar alla TV è possibile utilizzare il Bluetooth, eliminando di fatto tutti quei fastidiosi cavi che passano dietro il televisore. Tra le altre connessioni c’è anche l’ingresso ottico digitale che può essere usato anche per collegare la soundbar ad un impianto hi-fi.

Molte le funzioni disponibili per personalizzare la riproduzione audio, tra cui una modalità specifica per le console da gaming, che promette un audio in alta qualità per una maggiore immersività. Presenti anche la modalità Night Mode che abbassa il volume della soundbar e comprime le frequenze basse per non disturbare le persone nelle altre stanze e la modalità Voice Enhance, pensata per amplificare le voci rendendo i dialoghi più nitidi.

Samsung HW-B430/ZF: l’offerta su Amazon

La soundbar Samsung HW-B430/ZF è un dispositivo molto interessante, pensato per offrire prestazioni di buon livello e immaginato, naturalmente, per migliorare la resa sonora delle moderne smart TV casalinghe.

Non è un prodotto per audiofili che cercano la massima personalizzazione, perché punta tutto sull’alta qualità unita all’estrema semplicità di utilizzo. Oltre a questo, parliamo anche di un oggetto di design, con un look moderno che si adatta facilmente a qualsiasi contesto abitativo, non passando sicuramente inosservato.

Il prezzo di listino è di 229 euro, giustificato dalla grande qualità costruttiva di Samsung, da sempre una garanzia per tutti coloro che scelgono i prodotti realizzati dal colosso sudcoreano della tecnologia. Grazie all’ottima offerta di Amazon, però, è possibile portare a casa questa soundbar a 129,99 euro (-43%, -99 euro) e a un prezzo così è un’occasione da non lasciarsi scappare.

