Fonte foto: Samsung

Una soundbar non è solo lo strumento più semplice ed economico per migliorare la resa audio della TV, ma è anche un oggetto di design, dal look moderno, che si adatta facilmente a qualsiasi tipologia di stanza. Gli utilizzi, poi, sono davvero molti: una soundbar migliora l’ascolto dei contenuti in streaming, di quelli della TV generalista, dei videogiochi delle moderne console e, perché no, è anche un ulteriore dispositivo per ascoltare la musica in salotto.

Su Amazon, tra le offerte migliori c’è sicuramente quella per la soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q, che per le prossime ore è disponibile a un prezzo davvero irripetibile: uno sconto massiccio che ci permette di acquistare un prodotto di eccellente qualità ad un prezzo molto più basso.

Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q – Soundbar 3.1.2 – Potenza 360 W

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: scheda tecnica

La Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q è una soundbar con subwoofer aggiuntivo e una configurazione 3.1.2, con 3 tweeter, 1 subwoofer e 2 altoparlanti up-firing, sviluppati per proiettare il suono in verticale per simulare la tridimensionalità del suono.

La potenza massima è di 360 W e, grazie anche alle dimensioni contenute del dispositivo, il dispositivo si adatta tranquillamente ad ambienti di qualsiasi dimensione, migliorando notevolmente il suono della smart TV.

La soundbar è, inoltre, compatibile con i formati Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X che hanno il compito di simulare un suono surround ma senza posizionare altri altoparlanti posteriori.

Tra le particolarità di questo modello la funzionalità Q-Symphony che consente all’utente di collegare la soundbar al televisore sincronizzando l’audio di entrambi i device, per una resa sonora migliore.

La tecnologia Adaptive Sound, invece, permette di ottimizzare automaticamente il suono in base alla scena riprodotta sullo schermo, per rendere il suono ancora più coinvolgente.

Tra le connessioni troviamo una porta HDMI (con ARC), un ingresso ottico da utilizzare, ad esempio, per collegare al dispositivo una console o un impianto audio e una porta USB.

Presente anche il Bluetooth che l’utente può utilizzare per collegare la soundbar al televisore o a un qualsiasi device compatibile senza il bisogno di cavi. Grazie al sistema Tap Sound, il collegamento è semplice e immediato.

C’è, infine, la modalità Game Pro, sviluppata appositamente per i gamer e che consente di migliorare l’esperienza di gioco riproducendo un audio 3D.

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: l’offerta Amazon

La soundbar Samsung W-S50B/ZF è un sistema audio estremamente versatile che si adatta facilmente a qualsiasi utilizzo e a qualsiasi tipo di abitazione, migliorando notevolmente la resa sonora di ogni contenuto riprodotto.

Il prezzo di listino è di 499 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon, è possibile portare a casa questa soundbar a 332,99 euro (-33%, -166 euro) uno sconto decisamente interessante da non lasciarsi scappare.

