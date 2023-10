Samsung, questa soundbar è da comprare subito: costa la metà

Fonte foto: Samsung

Se è vero che utilizzare uno smart TV dallo schermo ampio e con colori vividi oltre che in 4K è importante per vivere al meglio l’esperienza di visione, anche l’orecchio vuole la sua parte. Infatti, avere un sound avvolgente e potente soddisfa anche un altro senso molto importante: quello dell’udito. Per fare ciò, serve un impianto audio di alto livello, ma può bastare anche una soundbar top di gamma come la Samsung HW-Q800C. Soundbar che oggi trovi in offerta con uno sconto del 45% che fa risparmiare più di 400€ sul prezzo di listino. Uno sconto così non lo si è mai visto prima.

Cos’ha di così speciale questa soundbar Samsung? Per esempio il fatto che abbia ben 11 speaker, per un suono potente; il sistema Wireless Dolby Atmos, che offre qualità sia per gli alti che per i bassi; audio a 5.1.2 Canali, per una migliore fruizione; la funzione Q-Simphony che aggiunge ulteriore qualità al suono; la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Samsung Soundbar HW-Q800C: le caratteristiche

Vediamo le specifiche tecniche: questa soundbar Samsung HW-Q800 è dotata di ben 11 speaker, combinati al sistema Dolby Atmos wireless. È possibile collegarla sia al Wi-Fi che al Bluetooth, così da associarla a tutti i device che vuoi: smartphone, console, smart tv, pc, tablet, echo dot.

Il sistema audio a 5.1.2 canali assicura un suono verticale dall’alto che crea un effetto acustico avvolgente a 360°, ma anche equilibrato tra alti e bassi. Molto innovativa poi la funzione Q-Symphony che crea un’armonia perfetta tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore. Puoi gestirla sia tramite telecomando che tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. E ancora: SpaceFit Sound Pro, audio chiaro e calibrato con bassi ottimizzati in base allo spazio; audio ottimizzato per ogni scena; funzione Game Mode Pro per effetti sonori 3D durante il gioco, quindi ideale per il gaming.

Samsung Soundbar HW-Q800C: prezzo, sconto e offerta Amazon

Offerta imperdibile per la soundbar Samsung HW-Q800C. Solo per oggi la pagherai quasi a metà prezzo, vale a dire con uno sconto del 45%. Praticamente la pagherai solo 441,39 euro! A ciò occorre poi aggiungere un ulteriore vantaggio: quello di pagarla in comode rate attivando il servizio Cofidis, oltre a poterla ottenere comodamente a casa il giorno seguente senza costi aggiuntivi.

