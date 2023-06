Samsung Soundbar HW-S50B/ZF

Una soundbar è diventata uno strumento indispensabile da avere in casa: visto che ormai l’intrattenimento passa quasi esclusivamente dalle piattaforme di streaming (e dalle moderne console), infatti, poter godere di un audio di livello paragonabile al video della Smart TV è una vera e propria necessità per i molti utenti che non si ritengono soddisfatti della resa sonora della TV.

Naturalmente ci sarà bisogno di un prodotto che abbia buone caratteristiche tecniche, un design accattivante, che sia semplice da utilizzare e che, ovviamente, abbia un prezzo non troppo elevato. A soddisfare tutte queste richieste ci ha pensato la soundbar Samsung HW-S50B/ZF che grazie alla nuova e incredibile offerta di Amazon può essere acquistata con oltre 100 euro di sconto sul prezzo di listino.

Samsung HW-S50B/ZF – Soundbar 5.1 – Potenza 140W

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: scheda tecnica

La soundbar Samsung HW-S50B/ZF è un dispositivo all-in-one dal design compatto e senza subwoofer aggiuntivo. Un device perfetto, dunque, anche per le stanze dalle dimensioni ridotte, dove lo spazio sarà anche poco ma non per questo si deve rinunciare a un comparto audio di alto livello.

La soundbar ha una configurazione 5.1, ha 3 tweeter e 2 subwoofer (integrati) ed è in grado di erogare una potenza massima di 140W, più che sufficiente per godere appieno di film e serie TV, o di qualsiasi altro contenuto multimediale si voglia riprodurre, anche in una stanza di generose dimensioni.

Presente, naturalmente, la compatibilità con i formati Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X che permettono di simulare l’effetto surround anche senza installare degli altoparlanti posteriori.

Le connessioni disponibili su questa soundbar Samsung sono una HDMI (con ARC), un ingresso ottico da utilizzare per collegare una console o un impianto audio e una porta USB. Non manca, naturalmente, il Bluetooth per collegare il dispositivo ai televisori o agli smartphone senza il bisogno di utilizzare cavi di alcun tipo.

Ma il vero punto di forza della Samsung HW-S50B/ZF è la semplicità di utilizzo: con poche mosse, sfruttando la connessione Bluetooth, è possibile infatti associare rapidamente la soundbar con qualsiasi dispositivo multimediale (televisori, smartphone, tablet) e iniziare a sfruttare pienamente la sua potenza.

Grazie alla modalità Adaptive Sound Lite, non ci sarà nemmeno bisogno di scegliere l’equalizzazione migliore perché la soundbar si adatterà automaticamente al contenuto riprodotto. I preset audio sono quattro: gioco che è ottimizzato per l’utilizzo con le moderne console, film ovviamente per il cinema, notte pensato per ridurre i bassi per non disturbare il vicinato e Voice Enhance per dare priorità alla voce e garantire dialoghi sempre chiari.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: l’offerta su Amazon

La soundbar Samsung W-S50B/ZF è un’ottima soluzione per chi ha bisogno di un sistema audio di buon livello ma non ha molto spazio a disposizione e, soprattutto, non vuole spendere un capitale. Il dispositivo viene venduto al prezzo di listino di 249 euro, che non è sicuramente una cifra eccessiva per ciò che offre.

Grazie all’offerta Amazon è possibile risparmiare un bel po’ e acquistarlo a 139,89 euro (-44%, -109 euro) e a un prezzo del genere difficilmente si potrà resistere alla tentazione di portarsela a casa.

