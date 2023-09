La soundbar Samsung scontatissima è musica per le nostre orecchie

Fonte foto: Samsung

In questi giorni moltissimi produttori di Smart TV stanno presentando i nuovi modelli, che arriveranno sul mercato in autunno e che, verosimilmente, diventeranno il regalo di Natale ideale per chi ama guardare film, serie TV e partite. Tutti questi modelli si vedono sempre meglio, ma non si sentono altrettanto bene.

Il motivo è ben noto a tutti: le TV moderne sono troppo sottili e non c’è fisicamente spazio per inserire degli altoparlanti di buona potenza e di buona qualità. Chi vuole vedere e sentire bene la sua nuova e fiammante Smart TV, quindi, deve acquistare anche un impianto audio esterno, da collegare via HDMI o via Bluetooth.

Per spendere di meno, senza però rinunciare a tanta potenza e qualità, un’ottima scelta è la soundbar Samsung HW-S50B-ZF: sistema multicanale e potenza di 140 watt, ad un prezzo scontatissimo su Amazon.

Samsung HW-S50B-ZF – Soundbar 140W a 3 canali

Samsung HW-S50B-ZF: caratteristiche tecniche

La soundbar Samsung HW-S50B-ZF è un impianto audio 3.0 all in one molto compatto, che misura appena 67×6,2×10,5 centimetri, per 2,4 chilogrammi di peso. Ciò vuol dire che si può posizionare la soundbar sotto la televisione senza grandi problemi di ingombro.

L’amplificatore è a 3 canali: sinistro, destro e centrale per i dialoghi. In questo modo l’audio del parlato è molto più pulito e si sente bene anche nelle scene più concitate.

I canali sono 3, ma gli speaker integrati sono 5 perché dentro la soundbar ci sono 3 tweeter e 2 subwoofer, rispettivamente per le frequenze più alte e per quelle più basse. Il tutto per una potenza complessiva di 140W, più che sufficienti per un salotto di medie dimensioni.

In più, il sistema è modulare e permette di aggiungere un subwoofer wireless esterno e due altoparlanti posteriori. Acquistando questi ulteriori speaker, quindi, potremo in futuro trasformare l’impianto in un vero e proprio sistema surround 5.1.

Chi ha una Smart TV Samsung, inoltre, può sfruttare la tecnologia Q-Symphony che permette di far lavorare insieme gli speaker della TV e quelli della barra creando un impianto unico, che suona come un’orchestra.

La connessione della soundbar alla TV avviene tramite HDMI CEC (quindi si usa un solo telecomando per TV e soundbar), oppure tramite Bluetooth. Sempre tramite Bluetooth è possibile connettere anche uno smartphone o un tablet. Connessione che può essere aggiuntiva a quella della TV, perché c’è il Bluetooth multipoint.

Samsung HW-S50B-ZF: l’offerta Amazon

La soundbar Samsung HW-S50B-ZF è un modello di base di un’ottima gamma, di un eccellente produttore. Funzionalità essenziali, ma alta qualità come dimostrano i 5 speaker per 3 canali e le possibilità di espansione futura dell’impianto.

Il prezzo di listino, quindi, non è bassissimo: 249 euro, la qualità si paga. Per fortuna il prodotto è già disponibile dall’anno scorso su Amazon e, come è ormai abituale, dopo diversi mesi lo si può comprare con un corposo sconto.

Oggi Samsung HW-S50B-ZF costa su Amazon solo 139 euro (-110 euro, -44%), con un vero crollo del prezzo che farà felici molti possessori di ottime Smart TV che, però, si sentono malissimo.

Samsung HW-S50B-ZF – Soundbar 140W a 3 canali