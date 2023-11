Sennheiser Ambeo Mini, con l'offerta Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Sennheiser

Sennheiser è un brand che non teme rivali nel settore dei dispositivi audio e, soprattutto quando si parla di soundbar, l’azienda ha portato sul mercato prodotti estremamente validi e molto versatili, pensati per soddisfare anche l’utente più esigente, quello che non accetta compromessi sulla qualità e cerca solo il meglio sulla piazza, anche a costo di pagare caro.

Tra i dispositivi di fascia alta più interessati troviamo la soundbar all-in-one Ambeo Mini, un sistema audio compatto e dalle grandi potenzialità che, per le prossime ore, può essere acquistata su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Sennheiser Ambeo Mini – Soundbar 7.1.4– Potenza 250 W

Sennheiser Ambeo Mini: scheda tecnica

Sennheiser Ambeo Mini è una soundbar all-in-one (dunque senza subwoofer esterno) compatta (70×6,5×10 cm) e dal peso trascurabile di 3,3 Kg.

Questa soundbar ha quattro driver full-range e due subwoofer da quattro pollici per una potenza massima è di 250 W. Parliamo, insomma, di un dispositivo in grado di adattarsi a qualsiasi contesto domestico, un sistema audio di qualità nettamente migliore di quello delle moderne smart TV, adatto sia alle stanze di dimensioni contenute che ad ambienti piuttosto grandi.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la tecnologia di virtualizzazione Ambeo che permette all’utente di simulare un impianto home theater 7.1.4. Inoltre, grazie alle opzioni di autocalibrazione, questa soundbar si adatterà in automatico alla stanza, posizionando e regolando i diffusori virtuali per simulare l’effetto surround (anche senza un sistema di altoparlanti fisici) e ottenere il massimo da ogni contenuto in riproduzione, grazie anche alla compatibilità coi formati Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio ed MPEG-H.

Chiaramente, se l’utente non è soddisfatto del risultato, può sempre scegliere le impostazioni di default o utilizzare l’equalizzatore manuale per gestire le potenzialità di Ambeo Mini come preferisce.

Tra le opzioni di connettività abbiamo una porta HDMI, una porta USB-A, il Bluetooth e il WiFi. Inoltre collegando la soundbar al proprio smartphone tramite l’app Smart Control l’utente può utilizzare AMBEO|OS e accedere ai principali servizi di streaming audio, come Spotify, Amazon Music e Apple Music.

Infine il dispositivo è pienamente compatibile con Amazon Alexa ma, utilizzando le funzioni Chromecast e AirPlay garantirà l’accesso anche a Siri e Google Assistant.

Soundbar Sennheiser Ambeo Mini: l’offerta su Amazon

La soundbar Sennheiser Ambeo Mini è un dispositivo dalle grandi potenzialità e che, nonostante le dimensioni estremamente ridotte, riesce a sorprendere l’utente con una qualità audio che non ha nulla da invidiare a modelli più grandi e costosi.

Il prezzo di listino è di 799 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa questo dispositivo a 674,55 euro (-16%, -124,45 euro), un’offerta davvero irripetibile che, chi conosce la grande affidabile dei prodotti Sennheiser, non può proprio ignorare.

