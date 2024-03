Yamaha YAS-209, un prezzo incredibile con le offerte di Primavera di Amazon

Fonte foto: Yamaha

La Yamaha YAS-209 è una delle soundbar più interessanti sul mercato, rappresentando una soluzione pratica, potente e semplicissima da installare, perfetta per dare una scossa all’audio della propria smart TV.

Questo particolare modello è composto dalla soundbar vera e propria e da un subwoofer esterno, una scelta davvero di qualità, che permette agli utenti di godere pienamente dei propri contenuti multimediali preferiti dallo streaming ai canali in chiaro, senza dimenticare chiaramente la riproduzione di musica dalle principali piattaforme.

Per i prossimi giorni, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon il prezzo di questo dispositivo crolla a picco sotto i 250 euro e con uno sconto così è difficile non lasciarsi tentare.

Soundbar Yamaha YAS-209: scheda tecnica

La Yamaha YAS-209 è una soundbar con subwoofer wireless, configurazione 2.1 e una e una potenza massima è di 200 W.

Si parla di un dispositivo elegante, semplice e molto intuitivo che, nonostante la presenza del subwoofer wireless, può essere posizionato facilmente in qualsiasi ambiente, andando a migliorare nettamente l’audio della propria smart TV.

Questo modello è compatibile anche con il formato DTS Virtual:X, che l’utente può utilizzare per simulare un audio surround ma, naturalmente, senza posizionare altri altoparlanti posteriori.

Presente anche la modalità Clear Voice, che consente di amplificare la voce nei dialoghi per una resa sonora sempre chiara e cristallina.

Sul fronte delle connessioni su questa soundbar troviamo due porte HDMI, un ingresso ottico, l’ingresso Ethernet e una porta USB. Le connessioni wireless, invece, includono il WiFi e il Bluetooth 4.2 che l’utente può utilizzare per collegare qualsiasi dispositivo esterno alla soundbar senza il bisogno di cavi aggiuntivi; in questo modo è anche possibile riprodurre i propri contenuti musicali preferiti da una delle principali applicazioni per lo streaming come Spotify, Apple Music, TIDAL e Amazon Music.

Infine, scaricando l’applicazione ufficiale di Yamaha (disponibile sia per Android che per iOS) è possibile gestire le varie impostazioni del dispositivo e utilizzare lo smartphone come telecomando. Sempre dall’app si può configurare anche Alexa, e utilizzare i comandi vocali per gestire le funzionalità della Yamaha YAS-209 e quelle dei vari device per la smart home connessi.

Soundbar Yamaha YAS-209: l’offerta su Amazon

La soundbar Yamaha YAS-209 è un prodotto dalle grandi potenzialità che può migliorare notevolmente il proprio comparto audio domestico con un sistema semplice e molto intuitivo, praticamente Plug & Play, che oltretutto consentirà di eliminare tutti quei fastidiosi cablaggi in giro per casa, adattandosi alla perfezione a qualsiasi stanza.

Il prezzo di listino di questa soundbar è di 429 euro ma grazie alle offerte della Festa delle offerte di Primavera su Amazon, si può acquistare a a 249,99 euro (-42%, -179 euro) uno sconto irripetibile che può fare gola a molti.

