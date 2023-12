Sony HT-S2000, con l'offerta Amazon si scende al minimo storico

Fonte foto: Sony

Una soundbar è uno strumento fondamentale per godere pienamente dei propri film preferiti senza rinunciare a una resa sonora di qualità in qualsiasi ambiente, sia nelle stanze di dimensioni più contenute che, chiaramente, impediscono di installare sistemi audio troppo "complicati", sia nei grandi saloni in cui è importante avere un suono potente e che riempia la stanza.

Prima di acquistarne una, però, ci sono molte caratteristiche da considerare: la potenza, le dimensioni, le funzionalità aggiuntive e, cosa molto importante, il prezzo.

A togliere di mezzo ogni dubbio ci pensa Amazon portando a un prezzo irripetibile prodotti di grande valore, come la Sony HT-S2000, uno dei device più recenti del colosso giapponese della tecnologia, che per le prossime ore può essere acquistata a un prezzo mai visto, toccando il minimo storico.

Sony HT-S2000 Soundbar Dolby Atmos® a 3.1 canali

Sony HT-S2000: scheda tecnica

Sony HT-S2000 è una soundbar a 3.1 canali con amplificatore digitale S-Master a 5 canali e una potenza totale di 250 W. Il design "all-in-one" prevede il subwoofer, che è però integrato nella soundbar e non occupa altro spazio nella stanza.

Il dispositivo è pienamente compatibile con Dolby Atmos e il DTS:X, e permette di ricreare un audio multidimensionale, pensato per seguire l’azione mostrata sullo schermo e garantire all’utente un maggior coinvolgimento.

Tra le altre particolarità di questa soundbar la funzione Vertical Surround Engine, che simula il suono proveniente dall’alto, e la funzione S-Force Pro Front Surround, che invece ha il compito di ricreare un effetto a tre dimensioni proveniente dai lati. Sfruttando queste due caratteristiche la Sony HT-S2000 riesce a simulare un sound cinematografico senza, naturalmente, avere a disposizione l’intero set di altoparlanti di una sala e mantenendo le sue dimensioni contenute.

Tra le opzioni di connettività abbiamo; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 1 porta HDMI eARC/ARC e l’ingresso audio ottico.

Per gestire le varie funzioni a bordo del dispositivo si può utilizzare l’app Sony Home Entertainment Connect che in maniera facile e veloce permette all’utente di esplorare le potenzialità della soundbar, esplorarne le modalità d’uso e provvedere alla manutenzione e agli aggiornamenti software rilasciati dall’azienda giapponese.

Sony HT-S2000: l’offerta su Amazon

Sony HT-S2000 è un’ottima soundbar, potente ed estremamente compatta che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, anche le stanze di dimensioni più contenute, garantendo sempre performance impeccabili.

Inoltre, per sfruttare al meglio le funzioni di questo dispositivo possibile collegarlo anche con diversi subwoofer esterni prodotti sempre da Sony, ampliandone notevolmente le potenzialità e adattando questa soundbar anche agli ambienti di maggiori dimensioni, garantendo sempre una resa sonora di alto livello.

Oltretutto, sincronizzando il device con alcuni televisori Sony Bravia è possibile sfruttare le funzionalità Bravia Sync: gli altoparlanti integrati nella Smart TV vengono usati insieme a quelli della soundbar, con il sistema che distribuisce le frequenze audio ad ogni speaker per ottimizzare la resa sonora complessiva.

Il prezzo di listino della Sony HT-S2000 è di 499 euro, tuttavia grazie alle offerte Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questa soundbar a 299 euro (-40%, -200 euro), uno sconto davvero molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

