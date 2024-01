JBL Flip 6, lo speaker Bluetooth portatile a un prezzo mai visto

Fonte foto: JBL

JBL è un’azienda che da sempre porta sul mercato soluzioni per l’audio dall’ottimo rapporto qualità prezzo, soprattutto quando si parla di speaker Bluetooth portatili.

E tra i prodotti più apprezzati dal grande pubblico c’è il JBL Flip 6, un device con peso e dimensioni contenute e, naturalmente, in grado di garantire una buona resa sonora in contesti amatoriali.

Per le prossime ore, grazie alle ottime offerte su Amazon, è possibile acquistare questo altoparlante a un prezzo poco al di sotto dei 100 euro, uno sconto assolutamente da non sottovalutare.

JBL Flip 6 – Speaker Bluetooth portatile – Potenza complessiva 30 W

JBL Flip 6: scheda tecnica

Il JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth portatile compatto (‎17,8×7,2×6,8 cm), leggero (550 gr) e con una potenza di 30 W, che può essere spostato facilmente per seguire l’utente in ogni suo passo, garantendo in ogni situazione una buona resa sonora, anche se utilizzato all’aperto, a patto di non esagerare col volume.

Tra le particolarità di questo dispositivo la funzione PartyBoost che consente di collegare tra loro più speaker Bluetooth insieme per ottenere più potenza e, se necessario, adattarsi ad ambienti più grandi. Importante ricordare che per utilizzare questa caratteristica è necessario scaricare l’applicazione ufficiale sul proprio smartphone o tablet.

Tra le connessioni c’è il Bluetooth 5.1 con tecnologia multipoint che permette di accoppiare fino a due dispositivi in contemporanea e una porta USB-C per collegare altri device esterni e utilizzare il JBL Flip 6 come se fosse una power bank.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di circa 12 ore di riproduzione musicale mentre per una ricarica completa sono necessarie circa 2 ore e mezzo.

Infine questo speaker è certificato IP67, ed è quindi capace di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni e questo lo rende l’ideale per le feste a bordo piscina, dove il rischio che qualcosa cada in acqua è sempre in agguato.

JBL Flip 6: l’offerta su Amazon

Il JBL Flip 6 è un dispositivo ideale per chi vuole ascoltare la propria musica preferita con un sistema audio compatto, in grado di garantire una buona potenza ma senza spendere cifre esorbitanti. Si tratta di un prodotto amatoriale, da utilizzare per le feste e per stare in compagnia dei propri amici e che, soprattutto, non ha bisogno di installazioni e connessioni complicate.

Il prezzo di listino è di 149,99 euro ma con l’offerta su Amazon si può acquistare questo dispositivo a 91,99 euro (-39%, -58 euro), uno sconto più che interessante che potrebbe fare gola a molti.

