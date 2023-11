Marshall Acton II, potenza e design a un prezzo mai visto

Fonte foto: Marshall

Un altoparlante Bluetooth si rivolge principalmente agli amanti della musica che sono in cerca di un sistema audio dalle buone performance ma che, al contempo, rimanga compatto e semplice da collegare.

Parliamo di una soluzione praticamente Plug & Play, che può essere posizionata in ogni angolo della casa (e spostata facilmente, se serve) da utilizzare per gli ascolti quotidiani e senza il bisogno di cablaggi complicati che mettono a soqquadro l’appartamento.

E tra i prodotti più interessanti in questa categoria troviamo il Marshall Acton II, il dispositivo sviluppato dal celebre produttore di amplificatori per chitarra che, in occasione del Black Friday, può essere acquistato in super offerta su Amazon.

Marshall Acton II – Altoparlante Bluetooth 50 W – Design Marshall

Marshall Acton II: scheda tecnica

Marshall Acton II è un altoparlante Bluetooth tanto intuitivo quanto iconico, caratterizzato essenzialmente da un design ben riconoscibile (che richiama la celebre trama vista sugli amplificatori per chitarra) e da una grandissima semplicità nell’utilizzo.

Ha dimensioni estremamente contenute (‎260x160x150 mm) e una potenza complessiva è di 50 W, cosa che lo rende la soluzione ideale per riprodurre i propri contenuti musicali al meglio e in qualsiasi contesto, dagli ambienti più grandi fino alle stanze di casa, dove non servono volumi elevati.

Per connettere i device esterni al Marshall Acton II si possono utilizzare il Bluetooth 5.0 oppure, per una qualità audio ancora migliore, l’ingresso aux da 3,5 mm. Una volta scelto il tipo di connessione, all’utente non resta che premere play e godere della propria musica preferita senza troppe distrazioni e, soprattutto, senza controlli complicati che potrebbero diventare una distrazione.

Per chi volesse, c’è anche l’app di Marshall per controllare l’altoparlante da remoto, aggiornare il dispositivo e gestire le varie funzionalità extra, tipo l’equalizzazione. Sempre tramite applicazione si possono anche collegare insieme più Marshall Acton II per un sound ancora più potente.

Infine, il device è compatibile anche coi comandi vocali di Alexa, così da permettere all’utente di utilizzarlo semplicemente con la propria voce.

Marshall Acton II: l’offerta su Amazon

Marshall Acton II è un altoparlante Bluetooth che va dritto al punto ed è pensato per tutte quelle persone che hanno bisogno di un sistema audio potente, immediato e che possa essere utilizzato in casa senza troppi convenevoli: basta collegare la fonte esterna e premere play.

Oltre a questo, non manca nemmeno un occhio di riguardo per il design che non passa inosservato ed è ben noto ai musicisti e agli amanti di certe sonorità.

Il prezzo di listino è di 269 euro ma, grazie alle offerte del Black Friday Amazon, per le prossime ore scende fino a 179 euro (-33%, -90 euro), l’occasione perfetta per chi è alla ricerca di un nuovo altoparlante Bluetooth e ha bisogno di una soluzione che sia pratica e che non costi una fortuna.

