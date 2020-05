Sportitalia, arriva l'app per vedere 9 canali in streaming gratis

In un momento storico molto particolare per lo sport mondiale, con la maggior parte degli atleti e delle manifestazioni bloccate a causa del Coronavirus, Sportitalia, emittente televisiva presente sul digitale terrestre che offre sport H24, decide di lanciare la sua applicazione gratuita per smartphone Android e iOS. Un’app che permette la visione di ben 9 canali gratuiti dedicati allo sport, con alcuni verticali su motori e sulle notizie, disponibili in ogni momento della giornata tramite il proprio dispositivo portatile.

Per il canale televisivo è un ulteriore step della strategia tecnologica cominciata lo scorso anno con il lancio di quattro canali sul digitale terrestre raggiungibili tramite lo standard HbbTV. Di che cosa si tratta? Di uno standard che permette di attivare servizi interattivi su un canale. Chi si collega al canale 60 del digitale terrestre (che ospita le frequenze di Sportitalia) e ha uno smart TV connesso alla rete, può accedere ai servizi interattivi premendo il tasto rosso del telecomando.

App Sportitalia: i contenuti disponibili

L’applicazione riprende il layout del sito e permette agli appassionati di guardare in diretta streaming gratis 9 canali dedicati interamente allo sport (e al calcio in particolare):

Sportitalia HD

Sportitalia Solo Calcio

Sportitalia Motori

Sportitalia Live 24 (il canale all news attivo H24)

Udinese TV

Be.Pi Tv

Radiobianconera.com

Radio nerazzurra

TmW Radio.

Oltre ai canali, è possibile vedere anche i video di approfondimento prodotti dalla redazione di Sportitalia sui singoli argomenti. Presenta anche una sezione news per restare aggiornati in tempo reale su tutto quello che sta accadendo nel mondo dello sport italiano e internazionale.

Per scoprire il palinsesto dei canali di Sportitalia si può accedere alla sezione Progammazione. L’app di Sportitalia è disponibile gratis sul Google Play Store e App Store.