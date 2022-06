Squid Game 2: le teorie sulla seconda stagione

Il finale della prima stagione di Squid Game è decisamente aperto e lascia spazio a tante domande. Finalmente molte di queste troveranno una risposta nella seconda stagione della serie sudcoreana, recentemente confermata da Netflix e in uscita sulla piattaforma probabilmente alla fine del 2023 o nel 2024.

Già prima di questo annuncio, comunque, gli spettatori si sono interrogati a lungo sui possibili risvolti della trama. Dopo aver vinto i giochi, Gi-hun va in aeroporto per prendere l’aereo che lo porterà dalla figlia, ma in metro vede l’uomo in abito elegante che sta reclutando un nuovo partecipante. Gi-hun raggiunge quest’ultimo e, per salvarlo, gli ruba il biglietto d’oro che permette di accedere al gioco. Chiamando il numero sul retro, una voce gli dice di salire sull’aereo e di godersi i soldi che ha vinto: lui, però, decide di tornare indietro. A questo punto cosa accadrà in Squid Game 2?

La trama: cosa succede in Squid Game 2

Una delle ipotesi più accreditate è che Squid Game 2 ruoterà intorno al tentativo di Gi-hun di porre fine ai giochi. Come hanno notato alcuni utenti su Reddit, il giocatore 001 era Il-nam, colui che ha dato originariamente inizio ai giochi, mentre Gi-hun aveva l’ultimo numero, il 456. Simbolicamente, questo potrebbe significare che il destino del protagonista è proprio quello di porre fine alla barbara usanza.

Ma non è questa la sola teoria sulla trama della seconda stagione. Secondo altri fan, ad esempio, Gi-hun potrebbe subire una trasformazione radicale e diventare non l’eroe, ma l’antagonista. L’uomo potrebbe ad esempio uccidere Front Man e poi, per qualche ragione, decidere o essere costretto ad assumere questo ruolo, di fatto occupandosi dell’organizzazione dei futuri giochi.

Le teorie su Squid Game 2

Un’altra ipotesi abbastanza diffusa immagina che nella seconda stagione di Squid Game ci sarà un’edizione speciale dei giochi letali che coinvolgerà solo i vincitori di tutte le precedenti edizioni. In tal caso sul "campo da gioco" ci sarebbero sia Gi-hun sia il Front Man. Visto che però tutti i vincitori sono (presumibilmente) ancora molto ricchi, sarebbe interessante capire che cosa verrebbe messo in palio al posto dei soldi.

Stando alle teorie dei fan, ci sono altri punti cruciali che potrebbero tornare nella seconda stagione per essere meglio approfonditi. Ad esempio, il ruolo di Il-nam: secondo alcuni, potrebbe trattarsi del padre di Gi-hun. Inoltre, Jun-Ho, l’agente di polizia che arriva sull’isola in cui si svolgono i giochi in cerca del fratello scomparso, potrebbe non essere morto davvero ma arrivare a una nuova resa dei conti con il Front Man (ovvero suo fratello).