Sta succedendo qualcosa di inquietante agli smartwatch di Samsung

In tutto il mondo i Galaxy Watch vibrano senza un motivo apparente e gli utenti non sanno il perché. Le ipotesi sono molte ma si attendono i chiarimenti di Samsung

Fonte foto: Samsung

Da qualche ora sul web si stanno moltiplicando le segnalazioni di alcuni comportamenti anomali e decisamente inquietanti da parte di diversi modelli di Galaxy Watch. Stando alle prime informazioni a disposizione, sembra che il celebre smartwatch dell’azienda sudcoreana, senza un motivo apparente, inizi a vibrare come se l’utente avesse ricevuto una notifica.

Andando a controllare il device, però, non c’è traccia di alcun avviso e, semplicemente, il dispositivo torna a svolgere le sue funzioni come al solito. Il problema, stando sempre a quel che si legge in rete, riguarderebbe diversi modelli di Galaxy Watch, inclusi i recenti Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra.

Cosa sta succedendo ai Galaxy Watch

Al momento Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale al riguardo e, apparentemente, non sembra esserci una spiegazione che possa giustificare il comportamento dei dispositivi in questione.

L’unica certezza è che tutti gli episodi seguono uno schema ben definito, una vibrazione e poi altre tre a poca distanza l’una dall’altra, come se il device fosse entrato in qualche loop e voglia avvisare l’utente di qualcosa.

Inizialmente, l’ipotesi più plausibile era quella della “vibrazione fantasma“, una vera e propria sindrome che fa immaginare agli utenti l’arrivo di una notifica. Tuttavia si tratta di un fenomeno legato esclusivamente agli smartphone e, forse, al troppo utilizzo che ne fanno le persone ma, sicuramente, non è un qualcosa di così schematico e così diffuso come in questo caso.

Oltretutto, sui Galaxy Watch lo schema delle vibrazioni è reale ed è uguale per migliaia di dispositivi in tutto il mondo, cosa che mette da parte l’ipotesi di una “suggestione legata alla smania di ricevere una notifica” e fa pensare a un qualche bug nel software dello smartwatch o in qualche app di terze parti.

Come risolvere il problema sui Galaxy Watch

Come appena detto, al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung e, come accade sempre in questi casi, gli utenti stanno cercando di venire a capo del problema in autonomia, andando ad escludere una alla volta le varie app sul dispositivo.

Le ipotesi, per ora, sono svariate ma nessuna sembra riuscire a spiegare la cosa. Alcuni pensano che le vibrazioni possano essere dovute a brevi interruzioni nella connessione tra smartwatch e telefono. Altri pensano, invece, che il malfunzionamento possa dipendere da WhatsApp ma, andando a disinstallare l’app, non sempre la cosa si risolve.

Altri suppongono che possa essere un bug di WearOS, il sistema operativo per smartwatch rilasciato da Google. Se così fosse, potrebbe essere sufficiente attendere un aggiornamento ufficiale oppure, come hanno fatto in molti, provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica e accoppiare nuovamente l’orologio al proprio smartphone.

Queste per ora sono le ipotesi più accreditate ma non è detto che risolvano il problema perché, a quanto pare, ogni device sta rispondendo in modo diverso. Non resta che attendere maggiori informazioni da parte di Samsung che potrebbe essere già al lavoro per sistemare la questione.