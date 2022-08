Stand up comedy su Netflix: i titoli da cercare

Chi ha voglia di trascorrere qualche ora di relax e risate, non deve necessariamente scorrere la lista dei film comici. Un’ottima alternativa sono gli spettacoli di stand up comedy: su Netflix ce ne sono numerosi e hanno per protagonisti sia comici e comiche italiani, sia stranieri (per lo più statunitensi).

Uno dei titoli a disposizione, ad esempio, è Dave Chappelle: Sticks & Stones: lo spettacolo irriverente, girato ad Atlanta, del comico pluripremiato agli Emmy e ai Grammy che, interagendo con il pubblico, parla di cultura delle armi, crisi degli oppioidi e scandali tra celebrità. Il comico è tra l’altro protagonista anche di un altro speciale uscito solo poche settimane fa: si intitola Dave Chappelle: What’s in a Name? e si tratta del discorso che Chappelle ha rivolto agli studenti del suo ex liceo, raccontando le origini della sua comicità. Ecco gli altri titoli comici da cercare subito su Netflix.

Burnham: Inside

Su Netflix ci sono alcuni spettacoli di stand up comedy del giovane comico statunitense Bo Burnham, ma questo speciale, uscito nel 2021, è diverso dal solito e merita una visione. Si tratta di uno spettacolo scritto, filmato, cantato e interpretato da Burnham durante l’isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19. Le tematiche trattate con grande ironia riguardano quindi soprattutto il 2020 e i suoi eventi anomali.

Daniel Sloss: Live Shows

Non è facile trattare anche i temi più tetri riuscendo comunque strappare una risata. Daniel Sloss ci riesce: come dimostra questo spettacolo, visibile su Netflix, la sua comicità irriverente sa trovare un lato divertente persino nei temi più neri.

James Acaster: Repertoire

Il "repertorio" del comico James Acaster è davvero vasto: include cose molto importanti, cose strane, cose banali… e tutto ciò che ci sta in mezzo. La particolarità è che Acaster sa saltare da un argomento all’altro con leggerezza e uno stile del tutto personale. Su Netflix c’è la raccolta di quattro spettacoli.

John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City

omico in cui John Mulaney racconta la sua infanzia, gli anni del college e – con un certo disappunto – l’invecchiamento in corso. Si parla anche di Saturday Night Live.

Michela Giraud: La verità, lo giuro!

Passando al repertorio italiano, su Netflix da quest’anno c’è anche uno speciale comico di Michela Giraud, ex concorrente di LOL: Chi ride è fuori. La comica parla di successo, corpo, infanzia e amore, ma sempre con una strepitosa (auto)ironia.

Saverio Raimondo: Il satiro parlante

Video online, ferite imbarazzanti e voli spericolati sono tra i temi toccati in questo speciale comico del 2019 di Saverio Raimondo, che per l’occasione si rivolge a un divertito pubblico milanese.

Edoardo Ferrario: Temi caldi

La vita a 30 anni e piena di pieghe tragicomiche: in questo special lo stand up comedian italiano Edoardo Ferrari le racconta tutte, dai viaggi, ai social media fino alla passione per le birre artigianali.