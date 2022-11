Stefano Accorsi innamorato (ma per finta)

Tra Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti scocca la scintilla. Non è il gossip del momento, ma il cuore della trama di Un amore, nuova serie Sky Original di cui sono da poco iniziate le riprese.

«È un racconto sulle relazioni e sui sentimenti che legano le persone nel tempo. Un tempo che nella serie non è lineare. Anzi è proprio attraverso l’intersecarsi di piani che viene fuori la forza della storia e l’originalità di questa serie», ha detto Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, produttore con Sky Studios.

Di cosa parla Un amore: la trama

L’idea della serie in sei episodi Un amore (il titolo in realtà è ancora provvisorio) è venuta a Stefano Accorsi, che l’ha creata con Enrico Audenino. I due sono anche parte del team di scrittura insieme a Giordana Mari, Teresa Gelli e Francesco Lagi. La regia è di Francesco Lagi, che ha già messo la firma su titoli come Il Pataffio, Summertime e Quasi Natale.

I protagonisti della storia, raccontata con due linee temporali distinte, sono Alessandro e Anna, che si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna quando sono poco più che maggiorenni, nel corso di un’estate di fine anni Novanta. I due subito si innamorano, ma il destino e le loro vite complicate li obbligano a separarsi. Nei vent’anni successivi Alessandro e Anna continuano a scriversi, ma senza mai trovare il coraggio di vedersi… almeno fino a quando non si ritrovano, ormai adulti, a Bologna.

Il sentimento tra i due evidentemente non si è mai esaurito, eppure il lieto fine non è scontato: la realtà appare loro ben diversa da quella che entrambi avevano dipinto nelle loro lettere.

Il cast di Un amore

«Annunciamo un grande cast guidato da due grandi interpreti di rara sensibilità, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, per un racconto coinvolgente ed emozionante su un amore che non è stato mai, e che per questo motivo non riesce a finire», ha dichiarato Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania.

Oltre ad Accorsi e Ramazzotti, che interpretano Alessandro e Anna da adulti, nel cast ci sono Alessandro Tedeschi (già visto in Blocco 181, Il Colibrì e Chiamami ancora amore) nei panni di Guido, il marito di Anna; e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, che sono Alessandro e Anna da giovani.

Gli altri interpreti sono Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze e Il Signor Diavolo), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione e Non mi lasciare) e Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia? e La famiglia).

Quando esce Un amore

Al momento le riprese di Un amore sono in corso tra Bologna e la Spagna: dovrebbero terminare a dicembre. L’uscita della serie (prodotta con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission) è stata annunciata per il 2023, ma la data esatta non è ancora nota.