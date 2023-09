Amazon Stick Up Cam Pro è la nuova supervideocamera di sicurezza

Fonte foto: Amazon

Ring, il marchio di proprietà di Amazon, ha presentato la Stick Up Cam Pro, una videocamera di sicurezza per esterni, disponibile ufficialmente a partire dal prossimo 18 ottobre.

Parliamo di uno strumento molto efficiente, utile per aumentare la sicurezza della propria abitazione installando un sistema di video sorveglianza smart, completamente gestibile da remoto in ogni sua funzione.

Amazon Stick Up Cam Pro – Telecamera di sicurezza – Versione a batteria

Amazon Stick Up Cam Pro – Telecamera di sicurezza – Versione plug-in

Amazon Stick Up Cam Pro – Telecamera di sicurezza – Versione Solar

Amazon Stick Up Cam Pro: scheda tecnica

Stick Up Cam Pro è una videocamera di sicurezza wireless progettata per esterni. Registra video in HDR a 1080p e utilizza una tecnologia radar che le consente di misurare la distanza degli oggetti dal suo campo visivo e di rilevarne il movimento in maniera estremamente specifica, coprendo solo le zone indicate dall’utente.

Questa funzionalità consente, inoltre, di distinguere in maniera precisa eventuali movimenti all’interno della proprietà posta sotto sorveglianza dai falsi allarmi causati, ad esempio, dal passaggio di qualcuno nelle vicinanze. La videocamera è anche resistente agli agenti atmosferici ed è sviluppata per operare in qualsiasi condizione, anche in caso di caldo o freddo estremo.

Oltre a questo la Stick Up Cam Pro ha anche la possibilità di impostare una visuale dall’alto, per dare all’utente una visione completa dell’area controllata. È disponibile anche la visione notturna a colori per riprese video anche in zone scarsamente illuminata.

Per l’audio, invece, Stick Up Cam Pro ha un sistema di cancellazione del rumore avanzata, utile per aumentare la qualità della registrazione anche ambienti non particolarmente silenziosi.

Il dispositivo può essere installato molto facilmente e, grazie alle diverse tipologie di alimentazione è adatta a tutti i contesti. Nello specifico troviamo la versione a batteria, quella a energia solare e quella plug-in, da collegare cioè direttamente alla rete elettrica.

Infine la videocamera di sorveglianza può essere utilizzata anche con altri dispositivi Ring e, naturalmente, con Alexa tramite dispositivi compatibili come Amazon Echo Show.

In alternativa è possibile anche scaricare l’applicazione ufficiale dal proprio smartphone e utilizzare quello per monitorare la propria abitazione e ricevere eventuali avvisi dal sistema di allarme.

Le funzionalità base come come le notifiche istantanee, la Live View, la comunicazione bidirezionale (tramite il microfono integrato) e la rilevazione avanzata di movimento sono disponibili senza costi aggiuntivi. Per attivare le funzionalità avanzate è possibile sottoscrivere un abbonamento Ring Protect, che sblocca molte altre impostazioni interessanti come la possibilità di registrare video e acquisire delle istantanee periodiche.

Oltre a questo l’abbonamento permette di utilizzare anche il Pre-Roll a colori (disponibile per le versioni a energia solare e quella a batteria) e L’Advanced Pre-Roll (per la versione collegata alla rete elettrica). Questi due sistemi consentono di registrare rispettivamente 4 e 6 secondi di video precedenti all’attivazione dell’allarme in modo da avere una dinamica più precisa dell’evento rilevato.

Amazon Stick Up Cam Pro: prezzo e disponibilità

L’uscita ufficiale della nuova Stick Up Cam Pro è prevista per il 18 ottobre, ma il dispositivo può già essere preordinato su Amazon al prezzo suggerito di 179,99 euro per le versioni a batteria e plug-in e a 199,99 euro per il modello a energia solare.

