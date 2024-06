Midland Bike Guardian, su Amazon questa dash cam per moto è una vera occasione

La Midland Bike Guardian è una dash cam per moto, robusta e resistente all’acqua con tantissimi accessori in dotazione. Su Amazon è disponibile a un prezzo davvero irripetibile

Fonte foto: Amazon

Con l’arrivo della bella stagione, quando le strade si riempiono di auto e moto, la sicurezza non è mai abbastanza e, oltre ai classici sistemi per la protezione personale, può essere utile avere a bordo della propria moto anche una dash cam.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una telecamera da posizionare sul manubrio o sulla carrozzeria che registra tutto ciò che accade quando il veicolo è in movimento, così da poter avere una testimonianza video attendibile in caso di incidenti o di qualsiasi altro inconveniente.

I modelli sul mercato sono davvero molti e tra quelli più interessanti c’è sicuramente la Midland Bike Guardian, una dash cam pensata specificatamente per le due ruote e in grado di resistere a qualsiasi sollecitazione esterna. Su Amazon può essere acquistata per meno di 100 euro, un’offerta da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

Midland Bike Guardian dash cam: scheda tecnica

La Midland Bike Guardian è una dash cam sviluppata appositamente per le due ruote, la soluzione ideale per registrare tutto quello che succede mentre si è alla guida, inclusi gli incidenti con la possibilità di utilizzare il filmato per accertare cause e responsabilità.

Il dispositivo consente di registrare video con risoluzione FHD a 1080 o 720p, con un angolo di visione 120°; inoltre, grazie al microfono e allo speaker integrati, è possibile anche catturare l’audio. Importante sottolineare che la videocamera è a registrazione continua e perciò, una volta terminata la memoria a disposizione sulla microSD (massimo 64 GB) il vecchio contenuto verrà sovrainciso, così da avere sempre video recenti.

Con la stabilizzazione dell’immagine, poi, questa dash cam garantisce riprese stabili e senza vibrazioni anche quando il veicolo è in movimento. Oltre a questo, il device permette anche di scattare foto con una risoluzione di 2 MP.

Per quanto riguarda l’alimentazione il dispositivo può essere collegato alla presa USB sulla moto (se disponibile) con l’apposito cavo di alimentazione in dotazione che, oltretutto, consente anche di avviare le registrazioni in automatico all’accensione della moto e di interromperle allo spegnimento del veicolo. In alternativa si può utilizzare anche la batteria integrata che garantisce un’autonomia di circa 2 ore di registrazione e consente, quindi, di usare questo device come se fosse una qualsiasi action cam.

Molti gli accessori inclusi nella confezione che, oltre alla telecamera, comprende anche: la staffa di aggancio, il supporto per il manubrio, il supporto a base piatta con biadesivo, il supporto base curva con biadesivo, il sistema di aggancio rapido, un adattatore per la Go-Pro, il supporto a fascia, l’apposito cavo USB resistente anche alla pioggia e il laccetto da polso.

Infine, la dash cam è certificata IP65, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione.

Midland Bike Guardian: l’offerta su Amazon

La dash cam Midland Bike Guardian ha un prezzo di listino di 129 euro ma, grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo device a 98,54 euro (-24%, -30,46 euro) uno sconto molto interessante che tutti gli appassionati delle due ruote non potranno assolutamente lasciarsi sfuggire.

