Stranger Things 4, quando esce la nuova stagione

Stranger Things 4 è una delle tante serie tv ad aver subito gli effetti della pandemia. Infatti, il virus ha colpito il mondo nel bel mezzo delle riprese, che si sono dovute interrompere improvvisamente. Sarebbero dovute durare da gennaio ad agosto, ma a marzo la produzione ha mandato tutti a casa, senza dare una data precisa sul recupero dei lavori.

Ora che la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, i lavori dovrebbero riprendere. Fortunatamente gli attori hanno svelato alcuni dettagli legati al ritorno sul set, mentre Netflix ha già diffuso anticipazioni sulla trama. Per esempio, sappiamo che Hopper è vivo ma si trova lontano da Hawkins. Purtroppo, non conosciamo molto altro sui prossimi episodi, ma c’è una certezza: il cast non subirà stravolgimenti. Ormai i fan sono abituati a condividere le vicende con tutti i protagonisti della serie, da Eleven fino a Joyce e tutti gli altri.

Quando uscirà Stranger Things 4?

Il pubblico ha iniziato a farsi domande sul destino della serie tv già dalla terza stagione. Allora, un post di Millie Bobby Brown su Instagram proprio dopo la fine delle riprese aveva scatenato la preoccupazione dei fan: nella didascalia la giovane attrice che interpreta Eleven salutava la collega Sadie Sink, che invece veste i panni di Maxine nella serie.

Sembrava proprio che la serie dovesse terminare con la terza stagione, ma la Brown ha subito chiarito in un post che si trattava solo di un saluto e che lei è una persona molto sentimentale e romantica. Anche Netflix si preoccupò di tranquillizzare i fan, annunciando l’uscita della stagione 4 a settembre.

Negli ultimi mesi è stato Gaten Matarazzo, l’attore che interpreta Dustin, a rendere pubbliche importanti novità. Ha annunciato che le riprese della quarta stagione riprenderanno ufficialmente nell’autunno 2020. Considerando la post-produzione, potremmo quindi vedere Stranger Things 4 nella primavera del 2021. Per il momento, Netflix non si è espressa in merito, ma naturalmente si attendono le notizie ufficiali.

Stranger Things 4: anticipazioni sulla trama

Così come successo nelle precedenti stagioni, Stranger Things 4 ci lascerà col fiato sospeso per la maggior parte del tempo. Ci sono però delle novità: l’ambientazione si sposta da Hawkins alla Russia, dove è rinchiuso Hopper, che è ancora vivo.

A proposito di questo personaggio, interpretato da David Harbour: la nuova stagione si concentrerà sulla sua figura, raccontando un po’ del suo passato. Probabilmente i suoi amici cercheranno di salvarlo, per poi tornare nella cittadina americana, che viene minacciata da una nuova creatura mostruosa. Un’altra novità riguarda i protagonisti, che vedremo cresciuti, ormai ragazzi e non più bambini. L’adolescenza è un momento complicato e probabilmente lo sarà anche per i personaggi della serie.

Sappiamo anche che Joyce si è trasferita e ha portato i suoi figli e Undici con sé e che i russi hanno un Democane e probabilmente sono in grado di sorpassare il Sottosopra.