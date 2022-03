Stranger Things: le novità della quarta stagione

Per la gioia dei fan di tutto il mondo, Netflix ha finalmente diffuso le primissime immagini della quarta stagione di Stranger Things. Le fotografie mostrano in anteprima personaggi e ambientazioni del nuovo capitolo e lasciano anche intendere (senza spoiler!) qualche possibile sviluppo della trama.

L’attesissima quarta stagione della serie tv sarà distribuita in due blocchi: la prima parte uscirà su Netflix il 27 maggio 2022, la seconda invece il 1° luglio. Come già annunciato, si tratterà del penultimo capitolo della storia di Undici e dei suoi amici, che si concluderà poi definitivamente con la quinta stagione. La trama di Stranger Things 4 inizia sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che era stata il culmine della terza stagione. Le strade dei giovani protagonisti si sono temporaneamente separate, ma una nuova e inattesa minaccia soprannaturale li porterà a unire di nuovo le forze.

Cosa sappiamo di Stranger Things 4

In base alle informazioni al momento diffuse su Stranger Things 4, sappiamo che nella nuova stagione dovrebbero esserci tre storyline parallele che si svolgeranno in diverse ambientazioni, tra cui Russia, California e il laboratorio di Hawkins nel quale Undici aveva subito gli esperimenti.

Stando alle immagini diffuse in anteprima, sembra che l’atmosfera della nuova stagione sarà nel complesso più cupa e dark. Inoltre, dal momento che praticamente tutti i protagonisti sono immortalati nell’atto di osservare qualcosa con espressione sgomenta o del tutto sconvolta, certamente non mancheranno colpi di scena, momenti di paura, nuove minacce dal Sottosopra e difficoltà da superare.

I personaggi di Stranger Things 4

Nelle prime immagini di Stranger Things 4 ritroviamo praticamente tutti i personaggi principali dell’ultima stagione, alcuni visibilmente cresciuti. Ci sono ad esempio Undici (interpretata da Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) e Mike (Finn Wolfhard) che si ritrovano – probabilmente in California – con Jonathan (Charlie Heaton) e sembrano impegnati in un’indagine “fai da te" che porta a una sconvolgente scoperta.

Nei nuovi episodi non mancheranno poi Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) ed Erica (Priah Ferguson), che, da quanto si vede nelle prime immagini dal set, avranno a che fare con una casa maledetta un tempo abitata da un assassino. Fanno parte della banda che partecipa alla spaventosa avventura anche i già noti Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke).

Jim Hopper (interpretato da David Harbour) è stato fatto prigioniero alla fine della terza stagione e nelle primissime immagini della quarta lo ritroviamo sano e salvo, anche se apparentemente provato. Altre foto mostrano Joyce (Winona Ryder) e Murray Bauman (Brett Gelman) in un paesaggio naturale coperto di neve, con alle spalle un velivolo devastato: tutto lascia intendere che si tratti della Russia. Forse i due si sono recati sul posto per salvare Hopper? Per trarre conclusioni certe non resta che aspettare il 27 maggio!