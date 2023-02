Degli strani vortici si sono formati nel cielo: ecco cosa sono

San Valentino è appena passato e il romanticismo è stato avvertito ovunque, persino nello Spazio. Casualmente proprio in occasione del giorno dedicato agli innamorati, nel cielo sono apparsi dei vortici particolari a forma di cuore. Secondo alcuni osservatori, la forma può ricordare anche una rosa, a conferma della tenerezza della visione.

Le nubi in questione si sono formate al di sopra della parte più meridionale dell’Oceano Pacifico. Come è stato reso noto dagli esperti, la spettacolarità è fuori dubbio, ma c’è una spiegazione molto precisa per quello che è successo. Il fenomeno a cui si sta facendo riferimento ha infatti un nome che lo identifica da tempo.

Come si formano i vortici a forma di cuore

Il cuore apparso nel cielo non è altro che uno dei vortici di von Karman. La denominazione non è casuale: questi vortici sono stati chiamati in questa maniera in onore di Theodore Von Karman, uno studioso ungherese che per primo ne ha analizzato le caratteristiche nel dettaglio. Si formano in maniera singolare: sono in pratica delle masse d’aria che si formano quando i venti soffiano con grande intensità e in presenza di ostacoli. Le isole e le montagne rappresentano proprio questi "intralci" che vanno poi a formare i vortici di cui si sta parlando.

In poche parole, il flusso di aria viene influenzato dagli ostacoli appena citati, tanto da ruotare attorno alla barriera invece che superarla in alto. I vortici di von Karman che hanno formato un romantico cuore nel Pacifico si verificano con maggiore frequenza nelle vicinanze delle isole. Sono stati notati in passato persino in Italia, come ad esempio nel 2014 quando è stata certa la presenza di un vortice tra la Sardegna e Pantelleria. Tra l’altro, oltre a ispirare teneri sentimenti, queste nuvole di grande ampiezza vengono associate a situazioni a dir poco curiose. Una di queste ha a che fare con gli insetti.

Non solo cuore: insetti e ponti

In base ad alcuni studi scientifici condotti di recente, le api – ma non solo – riescono a ricavare moltissima energia dai vortici che hanno formato un cuore nei giorni scorsi. Le loro ali, infatti, cominciano a ruotare in maniera più spedita tanto da sollevarsi al di sopra di queste nubi. In precedenza, invece, si credeva che i vortici di von Karman fossero responsabili di uno spettacolare e drammatico crollo, quello del Ponte di Tacoma Narrows avvenuto nel 1940. Soltanto con il trascorrere del tempo si è capito che non avevano invece alcuna responsabilità per quanto successo.

Una delle immagini più spettacolari in questo senso, senza nulla togliere al cuore di cui si è parlato sopra, è quella diffusa dall’agenzia spaziale NASA che ha immortalato i vortici nei pressi del Mar Cinese Orientale. In quel caso, l’ostacolo che aveva provocato le strane nubi era un vulcano, il monte Halla che si trova sull’isola di Jeju e che rappresenta la cima più alta in assoluto di tutta la Corea del Sud. Il flusso di correnti è stato impressionante e lo scatto non poteva non fare il giro del mondo come quello che ha reso indimenticabile e ancora più speciale l’ultimo San Valentino.