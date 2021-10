Streaming Champions League: dove vedere le partite 2021-22 in diretta

La Champions League è forse la competizione calcistica più affascinante al mondo. Milioni di appassionati attendono che l’estate volga al termine per vedere le partite di Champions, e la stessa attesa ha preceduto l’inizio della Champions League 2021-22, che è la prima a poter essere vista in Italia interamente in streaming.

Le imprese delle quattro italiane in gara – Juventus, Milan, Inter e Atalanta – possono essere ammirate attraverso tre canali: la classica trasmissione su parabola di Sky o in streaming su Now TV, e quelle interamente in streaming garantite da Mediaset Infinity+ e Amazon Prime Video. Il servizio dell’e-commerce più popolare al mondo ha ottenuto per la prima volta i diritti TV della Champions League, nello specifico quelli per trasmettere in esclusiva in streaming i 16 migliori incontri del mercoledì di Champions. Insomma: la stagione 2021-22 di Champions è protagonista di un cambiamento netto rispetto al passato.

Champions League: quali partite si vedono su Amazon Prime Video

La più grande novità che interessa la trasmissione in streaming delle partite 2021-22 in diretta è l’avvento di Amazon Prime Video tra i distributori degli eventi. Ben 16 incontri dall’inizio alla fine del torneo continentale sono trasmesse in esclusiva da Prime Video. In totale fanno due gare dei playoff (già trasmesse), sei della fase a gironi (tre delle quali già trasmesse), quattro degli ottavi di finale, due dei quarti e le due semifinali.

Quindi, di fatto, una buona fetta degli incontri della Champions League 2021-22 potrà essere vista solamente dagli abbonati ad Amazon Prime. L’iscrizione al servizio, per chi non lo sapesse, costa 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno, con una prova gratuita della durata di un mese. Oltre a poter vedere le partite di Champions League 2021-22 trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video, l’abbonamento dà diritto a spedizioni rapide e gratuite su milioni di articoli in vendita sull’e-commerce, film e serie TV, libri e brani di Prime Reading e di Amazon Music.

Iscriviti a Prime Video e guarda le partite in esclusiva di Champions League 2021-2022

Champions League: quali partite si vedono su Mediaset

Se Amazon Prime Video si è aggiudicata i big match del mercoledì sera di Champions, Mediaset ha tirato a sé la miglior partita del martedì sera, tra le quali rientra Inter vs Sheriff Tiraspol della terza giornata a gironi del 19 ottobre.

Rimarranno in chiaro per tutti su Canale 5 e per gli abbonati a Infinity+ gli incontri di Champions League 2021-22 ancora da definire del 2 novembre, del 23 novembre e del 7 dicembre. I restanti, ad eccezione delle gare in esclusiva su Amazon Prime Video, saranno trasmessi in streaming per gli abbonati a Infinity+ da 7,99 euro al mese.

Infinity+, inoltre, è incluso nel pacchetto Calcio di Tim Vision con Dazn da 29,99 euro al mese. In totale, Mediaset manderà in onda 121 incontri di Champions League su 137.

Champions League: quali partite si vedono su Sky

Lo stesso numero di incontri di Champions League di Mediaset – 121 su 137 totali, la restante parte è in esclusiva su Amazon Prime Video – viene trasmesso da Sky.

Chi è interessato solo alla componente sport della piattaforma satellitare può scegliere il pacchetto Sport di Now TV da 14,99 euro al mese, che peraltro, oltre ai 121 incontri di Champions, dà diritto a vedere Formula 1, Moto GP, tennis e tutta la programmazione sportiva di Sky.